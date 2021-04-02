المسبار InSight يسجل هزتين جديدتين على المريخ

أعلنت ناسا أن المسبار InSight سجل هزتين جديدتين على المريخ بلغت قوتهما 3.3 و3.1 درجة على التوالي، في منطقة Cerberus Fossil في وقت سابق من شهر مارس الماضي.



وجاء في بيان ناسا، "سجل المسبار الهزتين الجديدتين يومي 7 و18 من شهر مارس الماضي، ما يشير إلى أن منطقة Cerberus Fossil هي منطقة نشاط زلزالي في الكوكب الأحمر".

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ويذكر، أن المسبار سبق أن سجل في هذه المنطقة أكثر من 500 هزة مختلفة القوة، بلغت شدة أقواها 3.5 و3.6 درجة.

ويشير أحد المشرفين على مهمة المسبار InSight، إلى أن جهاز تايتشي كاوامورا لقياس الزلازل المثبت على المسبار يعود لمعهد الجيوفيزياء في باريس، وقد سجل خلال فترة وجوده على سطح المريخ نوعين من الزلازل: النوع الأول يشبه تلك التي تحدث على الأرض، والنوع الثاني يشبه تلك التي تحدث على القمر، وأن "اكبر أربعة زلازل سجلها الجهاز على الكوكب الأحمر، شبيه بتلك التي تحدث على الأرض".

وتجدر الإشارة، إلى أن الهزتين الجديدتين اكتشفت بعد مضي عامين أرضيين تقريبا على سلسلة الهزات القوية المماثلة (عام المريخ يساوي عامين على الأرض) ويعتقد الخبراء أن هذا يشير إلى أنه في هذه الفترة من السنة يكون موسم الصيف في النصف الشمالي للمريخ، حيث تقل الرياح ويصبح من السهل على الجهاز "التقاط" الهزات التي تحدث في باطن الكوكب.

ويذكر أن المسبار InSight هبط في نوفمبر عام 2018 على سطح المريخ في منطقة Elysium Planitia، ومهمته دراسة التركيب الجيولوجي للمريخ، ومن أجل ذلك ثبت عليه جهاز قياس الزلازل وأجهزة أخرى.

المصدر: نوفوستي