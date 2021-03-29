متى تبني روسيا مركبة لشحن البضائع إلى القمر؟

كشف العالم ورئيس قسم علم الكواكب في المعهد الروسي لأبحاث الفضاء، إيغور ميتروفانوف، عن بعض تفاصيل الخطة الروسية لبناء مركبة لشحن البضائع إلى القمر.

وفي مقابلة صحفية حول الموضوع قال العالم: "مشروع بناء مركبة كورفيت المخصصة لنقل البضائع إلى القمر غير مدرج في الاستراتيجيات الروسية للمستقبل القريب.. المشروع سيكون مطلوبا عندما تبدأ الرحلات المأهولة إلى القمر، أي عندما ستمس الحاجة لنقل البضائع إلى القمر ومداره، أي بعد عام 2030 على الأغلب".

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وكان ميتروفانوف قد أشار إلى فكرة بناء المركبة المذكورة في إطار ندوة عقدت في موسكو خلال فعاليات الدورة الحادية عشرة لمؤتمر أبحاث النظام الشمسي، وأوضخ حينها أن المركبة ستكون قادرة على القيام بعدة عمليات انتقال من مدار القمر لتهبط على سطحه ومن ثم العودة إلى المدار، فضلا عن أنها ستخصص للمساعدة في الأبحاث العلمية التي تتعلق ببعض مناطق القمر، وإيصال المعدات إلى تلك المناطق.

وفي وقت سابق من العام الجاري كان رئيس مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين قد ذكر أن روسيا تخطط لبناء مركبة متعددة المهام قادرة على الهبوط من المحطة المدارية القمرية إلى سطح القمر وإيصال البضائع إلى هناك، وباستطاعتها أن تلتحم بمركبة أخرى هناك لتعودان معا إلى الأرض.

المصدر: فيستي