مركبة "غاغارين" تستعد للانطلاق عشية الذكرى الـ60 لتحليق أول إنسان في الفضاء

أطلق اسم يوري غاغارين رائد الفضاء الأول في العالم على مركبة "سويوز أم أس-18" التي ستنطلق إلى محطة الفضاء الدولية قبل أيام من إحياء الذكرى الـ60 لتحليق غاغارين التاريخي في 12 أبريل.

وبدأت في قاعدة بايكونور في كازاخستان المرحلة الختامية لتدريبات الطاقمين الرئيسي والاحتياطي للمركبة، حسبما أوردت شركة "إينيرغيا" الفضائية الروسية اليوم السبت.

ومن المقرر أن يقوم طاقم مركبة "غاغارين" بالتدرب على تنفيذ عمليات عدة بما فيها التحكم اليدوي بعملية التحام المركبة بالمحطة الفضائية الدولية.

ويتكون الطاقم الأساسي للمركبة من ثلاثة أفراد هم رائدا الفضاء الروسيان أوليغ نوفيتسكي وبيوتر دوبروف، ونظيرهما الأمريكي مارك فاندي هاي.

أما أفراد الطاقم الاحتياطي فهم الروسيان أنتون شكابليروف وأوليع أرتيمييف والأمريكية آن ماكلين.

وسيتم إطلاق المركبة في 9 أبريل قبل ثلاثة أيام من الذكرى الـ60 لتحليق يوري غاغارين التاريخي حول كوكب الأرض.

المصدر: "نوفوستي" + موقع شركة "إينيرغيا"