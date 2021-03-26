روسيا بصدد تصنيع مكوك فضائي صغير الحجم

تعمل شركة "مولنيا" الإنتاجية العلمية الروسية على تصنيع مكوك فضائي غير مأهول.

أفادت بذلك وكالة "نوفوستي" الروسية وقالت إن المكوك الفضائي الروسي سيشبه مكوك X-37B الفضائي العسكري الأمريكي صغير الحجم. وأعادت الوكالة إلى الأذهان أن شركة "مولنيا" الروسية كانت قد صنعت نهاية الثمانينيات مكوك "بوران" السوفيتي الذي قام برحلة فضائية غير مأهولة واحدة ووحيدة عام 1988 إلى مدار الأرض وعادت بسلام إلى الأرض حيث هبطت على أحد المطارات العسكرية السوفيتية كطائرة عادية.

Sputnik Vladimir Ostapkovitch

وأشارت الوكالة إلى أن المكوك الصغير الروسي لن يخصص لتحقيق رحلات فضائية مأهولة بل سيستخدم لنقل الحمولة إلى المدار وإعادتها إلى الأرض. وسيتم إطلاقه بواسطة صاروخ "سويوز".

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وقالت مدير عام شركة "مولنيا" المصنعة للمكوك، أولغا سوكولوفا، إن المكوك سيقوم بأول رحلة فضائية له إلى مدار الأرض قبل عام 2026. وأعادت إلى الأذهان أن شركتها تعد في الوقت الراهن فرعا من شركة "أسلحة الصواريخ التكتيكية" التابعة لمؤسسة "كلاشينكوف" الحكومية.

يذكر أن موقع Space.com الإلكتروني الأمريكي كان قد أفاد عام 2016 بأن مكوك X-37B الأمريكي السري يخصص لفحص فاعلية تدمير الأقمار الصناعية في الفضاء، مقارنة بفاعلية استخدام الرادارات الأرضية.

المصدر: لينتا.رو