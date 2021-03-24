ناسا تختبر "مروحية المريخ" الشهر القادم

أعلنت وكالة ناسا أن مروحية Ingenuity التي أرسلتها إلى المريخ مع مسبار "بيرسيفرانس" من المفترض أن تحلّق فوق سطح الكوكب الأحمر الشهر القادم.

وحول الموضوع قال كبير المصممين في مشروع بناء المروحية المذكورة، بوب بيلارام، في مقابلة صحفية: "تحليق المروحية من المفترض أن يتم في موعد لا يتجاوز الثامن من أبريل القادم، وهناك احتمال أن يتغير هذا الموعد قليلا، المروحية هشة للغاية لذا فإن سقوطها بشكل مفاجئ قد يتسبب بتوقفها عن العمل".

ومن جهتها أشارت رئيسة قسم الكواكب في ناسا، لوري غليز، خلال مؤتمر صحفي، إلى "أن Ingenuity التي لا يتجاوز وزنها الـ 1.8 كلغ ستصبح أول مروحية مسيرة صغيرة تطير على كوكب غير الأرض، وأن الكاميرات الموجودة على متن هذه المروحية ستساعد في التقاط صور للمريخ ستساعد في جمع معلومات عن مناطق معينة لسطح هذا الكوكب من الصعب رصدها من الفضاء".

Our Ingenuity #MarsHelicopter has to meet a series of milestones before taking its first flight on the Red Planet. Here's how it's preparing for the test, targeted for April 8: https://t.co/BI9lXOzueUpic.twitter.com/4gk94xnbjR — NASA (@NASA) March 23, 2021

أما المسؤول عن قسم التحكم بالمروحية في وكالة ناسا، هوفارد غريب، فقد ذكر "أن Ingenuity من المفترض أن تحلق في البداية على ارتفاع 3 أمتار تقريبا عن سطح المريخ، وبعدها من المفترض أن تزيد هذه الارتفاعات لتصل إلى 5 أمتار، وأن المروحية قادرة على التحليق على ارتفاعات أكبر من الناحية النظرية في حال تطلب الأمر".

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن مسبار "بيرسيفرانس" في طريقه حاليا إلى المكان الذي سيتم فيه إطلاق المروحية من على سطح الكوكب الأحمر، ومن المتوقع أن تحلّق Ingenuity لمدة لا تقل عن 31 يوما.

المصدر: تاس