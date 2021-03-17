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اليابان تعلن عن صاروخها الفضائي الجديد

الفضاء

اليابان تعلن عن صاروخها الفضائي الجديد
youtube/ Nippon TV News 24 Japan
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أعلنت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية عن تطوير نموذج جديد من صواريخ H3 الفضائية ذات المرحلتين.

وقال بيان صادر عن الوكالة مؤخرا "النموذج الجديد للصاروخ نقل ووضع في مطار تانيغاشيما الفضائي الواقع جنوب غرب اليابان، ويجري العمل الآن على تزويده بالوقود الذي يعتمد على الهيدروجين السائل كما تجرى عمليات معاينة إضافية له، من المفترض أن يتم إطلاق هذا الصاروخ ما بين 1 أبريل 2021 و 31 مارس العام القادم.

وتعتبر صواريخ H3 الحديثة أكبر صواريخ فضاء يابانية الصنع تعمل بالوقود السائل، ويبلغ طول كل صاروخ من هذه الفئة 63 مترا، وقطره 5.2 م، ويتوقع أن تكون قادرة على نقل حمولات تصل إلى 6.5 طن إلى مدرات الأرض.

وتبعا لوكالة Kyodo فإن صواريخ H3 الجديدة تختلف عن صواريخ H-IIA اليابانية الموجودة حاليا بقدراتها على نقل أقمار صناعية كتلتها أكبر بمقدار 1.3 مرة، فضلا عن أن كلفة إنتاجها أقل بمقدار 50 % تقريبا.

المصدر: فيستي

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