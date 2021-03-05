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صور جديدة لكوكب المريخ

الفضاء

صور جديدة لكوكب المريخ
سطح المريخ
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نشرت إدارة الفضاء الوطنية الصينية ثلاث صور جديدة فائقة الدقة التقطها المسبار "تيانوين-1" للكوكب الأحمر .

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المسبار الصيني يبعث لقطاته الأولى من الكوكب الأحمر
المسبار الصيني يبعث لقطاته الأولى من الكوكب الأحمر



وقد نشرت قناة CGTN التلفزيونية الصينية هذه الصور التي التقطها "تيانوين-1" أول مسبار صيني أطلق إلى المريخ في شهر يوليو عام 2020 . تتضمن مهمة المسبار، التحليق في مدار المريخ، والهبوط على سطحه في  مايو-يونيو المقبل.

صور جديدة لكوكب المريخ
China National Space Administration

صور جديدة لكوكب المريخ
China National Space Administration
صور للكوكب الأحمر

وسوف تساعد المعلومات التي سيحصل عليها العلماء من المسبار، على إجراء دراسة مفصلة للغلاف الجوي للكوكب وتضاريس سطحه وخصائصه الجيولوجية ومجاله المغناطيسي، وتلقي الضوء على أصل الكوكب وتطوره. كما ستعطي إجابة عن السؤال الرئيسي: هل يمكن أن يصبح الكوكب مستقبلا صالحا لإقامة البشر.

المصدر: نوفوستي

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