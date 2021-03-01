رائدان أمريكيان يُجريان عمليات تمهيدية خارج المحطة الفضائية لتركيب البطاريات الشمسية

خرج الأحد 28 فبراير رائدا الفضاء الأمريكيان فيكتورغلوفر وكاتلين روبنز إلى الفضاء المكشوف في مهمة خاصة تنحصر في تهيئة ظروف لاستبدال البطاريات الشمسية في المحطة الفضائية الدولية.

وقد بدأت عملية خروج رائدي الفضاء من المحطة الفضائية الساعة 06.12 بتوقيت الشاطئ الشرقي الأمريكي وقضى الرائدان خارج المحطة 7 ساعات و4 دقائق حيث نفذا عملية تركيب الأجهزة اللازمة لنصب البطاريات الشمسية الجديدة. ويتوقع أن تركب البطاريات الجديدة في مارس الجاري.

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يذكر أن البطاريات الشمسية الحالية تعمل بشكل طبيعي. لكن خبراء ناسا لاحظوا بعض البوادر لاستهلاكها، إذ أن بعضها بدأ العمل في ديسمبر عام 2000 ولم يستبدل إلى الآن.

ويتوقع أن تخرج الأمريكية، كاتلين روبنز، مع زميلها الياباني، سويتي نوغوتي، مرة أخرى في 5 مارس الجاري إلى الفضاء المكشوف ليستمرا في تنفيذ عمليات تركيب البطاريات الشمسية.

يذكر أن طاقم المحطة الفضائية يضم حاليا إلى جانب 4 رواد أمريكيين ورائد ياباني رائدي الفضاء الروسيين، سيرغي ريجيكوف وسيرغي كود سفيرتشوف. وسينضم إليهم رائدا الفضاء الروسيان الآخران في 9 أبريل بعد إطلاق مركبة الفضاء الروسية المأهولة.

المصدر: تاس