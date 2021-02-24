الصين مستعدة لإنشاء محطة فضائية مدارية

وصل صاروخ CZ-5B الصيني المخصص لإطلاق وحدة فضائية ستشكل أساسا للمحطة الفضائية المدارية الصينية "تيانخا" إلى مطار "وانجان" الفضائي الصيني.

أفادت بذلك وكالة "شنخوا" الصينية للأنباء.

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وحسبما أوردت الوكالة فإن الخبراء الصينيون سيبدأون قريبا في تركيب الأجهزة وإعداد الصاروخ والوحدة الفضائية الأساسية للمحطة للإطلاق إلى مدار الأرض.

وكانت الوكالة قد أفادت في وقت سابق بأن شاحنة "تيانجو – 2" ومركبة " شانجو – 12" المأهولة سيتم إطلاقهما بعد إطلاق الوحدة الأساسية للمحطة.

وتعتزم الصين أن تطلق خلال عامين قادمين 11 صاروخا فضائيا ستحمل إلى مدار الأرض مكونات المحطة الفضائية المدارية الجديدة.

وحسب الوكالة فإن طاقم المركبة المأهولة سيعمل في مدار الأرض خلال بضعة أشهر، ثم سيحل محله طاقم آخر سيصل إلى المحطة بمركبة "شانجو- 13" المأهولة.

يذكر أن المحطة المدارية الصينية ستبنى على ارتفاع يتراوح بين 340 و450 مترا فوق سطح الأرض. وسيكون بوسعها استقبال 3 رواد فضاء و3 آخرين وقت استبدال الطاقم.

وستكتسب المحطة بعد استكمال بنائها شكل حرف T وذلك بعد أن يلتحم بها مختبران علميان بوزن 20 طنا لكل مختبر. ويتوقع أن تخدم المحطة في مدار الأرض لمدة 10 أعوام. وستبلغ سعتها 110 أمتار مكعبة ووزنها 66 طنا.

وستتضمن الوحدة الأساسية للمحطة بوابة لخروج الرواد إلى الفضاء المكشوف و3 عقد لالتحام مركبات فضائية مأهولة وغير مأهولة.

المصدر: تاس