حمولة ودقة صاروخ "Angara-A5" تتجاوز متطلبات الجيش

أعلن سيرغي كوزنيتسوف، كبير المصممين في مكتب "ساليوت" ، أنه أثناء عملية الإطلاق التي جرت في ديسمبر الماضي، تجاوزت قدرات صاروخ النقل "Angara-A5" متطلبات وزارة الدفاع.

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وقال في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "إذا تحدثنا عن المهام التي حددت لصاروخ "Angara-A5" ، فإن عملية الإطلاق كانت قبل كل شيء لتأكيد خصائص الطاقة والكتلة للصاروخ، وقدرته التحميلية، وأقصى حموله يمكنه نقلها إلى المدار المطلوب وبالدقة المطلوبة".

ويضيف، "وقد تمت جميع العمليات بنجاح. فقد حمل الصاروخ أكثر من 23 طنا إلى مدار قريب من الأرض وفاقت دقة المؤشرات متطلبات المواصفات الفنية. ويمكن القول إن الصاروخ نفذ جميع المهام بدرجة ممتازة".

ووفقا له، خلال عملية الإطلاق التجريبي في 14 ديسمبر الماضي، وضع الصاروخ في المدار الثابت للأرض نموذجا بالحجم الطبيعي للأقمار الصناعية وزنه حوالي 2.5 طن. وقد أظهرت حسابات مكونات الوقود، أن الصاروخ عند إطلاقه من مطار بليسيتسك الفضائي يمكنه حمل أكثر من 2.5 طن إلى المدار الثابت للأرض.

وتشمل أسرة صواريخ "أنغارا" الروسية الفضائية المعدلة اليوم عدة أنواع من الصواريخ، منها صواريخ Angara-1.2 الخفيفة، وصواريخ Angara-A3 المتوسطة الثقل، وصواريخ Angara-A5 الثقيلة، وصواريخ Angara-A5B الفائقة الثقل.

المصدر: نوفوستي