 
مباشر

الصين تختار جهازا روسيا لدراسة كويكب

الفضاء

الصين تختار جهازا روسيا لدراسة كويكب
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ps6n

أعلن أوليغ كورابلوف، نائب مدير معهد بحوث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن الصين اختارت جهازا روسيا لمحطتها الفضائية، التي ستطلق لدراسة كويكب.

إقرأ المزيد
الصين تدعو دول العالم إلى المشاركة في مشروعها القمري
الصين تدعو دول العالم إلى المشاركة في مشروعها القمري


ووفقا له، أعطت الصين، مسبقا فرصة جيدة للدول الأجنبية لتحضير الجهاز وفق المواصفات المطلوبة.

ويشير كورابلوف، إلى التعاون الوثيق بين روسيا والصين في مجال الفضاء، ويقول إن الصين سبق واختارت جهازا روسيا لمحطتها القمرية، ومع أنه كان جاهزا، إلا أننا لم نتمكن من توصيله إلى الصين في الموعد المحدد، لعدم اكتمال الأوراق الرسمية المطلوبة.

يذكر أن الصين بموجب برنامجها الفضائي، ستطلق في عام 2024 محطة أوتوماتيكية "Zhenghe" لدراسة الكويكب كامواليف Kamoalev (469219) وعودتها إلى الأرض مع عينات من تربته، وكذلك لدراسة الكويكب Elst - Pizarro ( 7968).

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا