جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا تحدد موعد إطلاق القمر الصناعي "ظبي سات" إلى الفضاء

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا عن جاهزية "ظبي سات"، القمر الصناعي المصغر للانطلاق إلى الفضاء في 20 فبراير الجاري.

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ويسعى القمر الصناعي كمهمة رئيسية، في توفير الفرصة للطلبة لتصميم نماذج البرمجيات المتعلقة بأنظمة التحكم وتحديد الاتجاهات، وتوظيفها واختبارها، حيث تم العمل على هذا المشروع في مختبر "إلياه سات" للفضاء في مركز جامعة خليفة لتكنولوجيا الفضاء والابتكار، وتم تصميم "ظبي سات" وتطويره على أيدي طلبة الجامعة، وبدعم من شركتي "إلياه سات" للاتصالات الفضائية، وشركة "نورثروب غرومان" العالمية.

كما سيتم إطلاق هذا القمر من مركز "والوبس فلايت" في ولاية فيرجينيا الأمريكية، على متن صاروخ "أنتاريس" التابع لشركة "نورثروب غرومان".

وفي ما بتعلق بأهداف إطلاق هذا القمر، يسعى "ظبي سات" إلى تقييم استراتيجيات تحديد الاتجاهات وأنظمة التحكم واختبارها، من خلال التقاط الصور باستخدام كاميرا رقمية يتم توجيهها في مسارات محددة، إذ أن خورازميات تحديد الاتجاهات وأنظمة التحكم ستساهم في تعزيز مستوى دقة تحديد اتجاهات القمر الصناعي، وزمن استجابته للتغيرات التي تطرأ على الاتجاهات، مقارنة مع الخوارزميات التقليدية الأخرى.

وفي إطار نظام مصادر الطاقة، فإن "ظبي سات" يحتاج لمقدار طاقة أقل بكثير من نظرائه لتحقيق الاتجاهات المستهدفة، وفي حال نجح بذلك، ستشكل تلك الخوارزميات مرجعا معتمدا يمكن الاستعانة به في مجال مهمات الأقمار الصناعية مستقبلا، وفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية.

المصدر: صحيفة "البيان"