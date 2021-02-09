المسبار الإماراتي يدخل مدار المريخ لتكون أول مهمة عربية إلى الكوكب الأحمر (فيديو)

أعلن مركز محمد بن راشد الإماراتي للفضاء، اليوم الثلاثاء، وصول "مسبار الأمل" بنجاح إلى مدار كوكب المريخ.

ونشر حساب "مهمة مسبار الأمل" على "تويتر" تغريدة جاء فيها أن "التواصل مع مسبار الأمل تم بنجاح، وتمت مرحلة الدخول إلى مدار المريخ بنجاح".

تمت المهمة بنجاح



Mission Accomplished #العرب_إلى_المريخpic.twitter.com/BxPQiJM0Sq — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 9, 2021

وأشار الحساب في تغريدة أخرى إلى أنه "بعد رحلة استغرقت 204 أيام، وقطع مسافة أكثر من 480 مليون كم، مسبار الأمل يبلغ مدار الالتقاط حول المريخ".

بعد رحلة استغرقت 204 أيام، وقطع مسافة أكثر من 480 مليون كم، مسبار الأمل يبلغ مدار الالتقاط حول المريخ.#العرب_إلى_المريخ — Hope Mars Mission (@HopeMarsMission) February 9, 2021

كما نشر حساب مركز محمد بن راشد للفضاء تغريدة جاء فيها أن "المهمة تمت بنجاح".

وسمح دخول المسبار المدار بالبدء في إرسال بيانات عن الغلاف الجوي ومناخ المريخ.

وهذا يجعل الإمارات خامس وكالة فضاء تصل إلى الكوكب مع أول مسبار عربي يقوم برحلة بين الكواكب.

وبرنامج المريخ جزء من جهود الإمارات لتطوير قدراتها العلمية والتكنولوجية وتقليل اعتمادها على النفط.

المصدر: RT + "رويترز"