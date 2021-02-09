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المسبار الإماراتي يدخل مدار المريخ لتكون أول مهمة عربية إلى الكوكب الأحمر (فيديو)

الفضاء

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أعلن مركز محمد بن راشد الإماراتي للفضاء، اليوم الثلاثاء، وصول "مسبار الأمل" بنجاح إلى مدار كوكب المريخ.

ونشر حساب "مهمة مسبار الأمل" على "تويتر" تغريدة جاء فيها أن "التواصل مع مسبار الأمل تم بنجاح، وتمت مرحلة الدخول إلى مدار المريخ بنجاح".

وأشار الحساب في تغريدة أخرى إلى أنه "بعد رحلة استغرقت 204 أيام، وقطع مسافة أكثر من 480 مليون كم، مسبار الأمل يبلغ مدار الالتقاط حول المريخ".

كما نشر حساب مركز محمد بن راشد للفضاء تغريدة جاء فيها أن "المهمة تمت بنجاح".

وسمح دخول المسبار المدار بالبدء في إرسال بيانات عن الغلاف الجوي ومناخ المريخ.

وهذا يجعل الإمارات خامس وكالة فضاء تصل إلى الكوكب مع أول مسبار عربي يقوم برحلة بين الكواكب.

وبرنامج المريخ جزء من جهود الإمارات لتطوير قدراتها العلمية والتكنولوجية وتقليل اعتمادها على النفط.

المصدر: RT + "رويترز"

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