امتلك قطعة من الفضاء: مزاد فلكي يضم صخور القمر وقطعا من المريخ مقابل مبالغ طائلة!

تجري دار "كريستي" للمزادات في مدينة نيويورك عملية بيع عبر الإنترنت يوم الثلاثاء، تعرض 75 نيزكا مذهلا مقابل أقل من 250 دولارا وحتى أكثر من 180 ألف دولار.

وتحتوي إحدى العينات على غبار النجوم يبلغ من العمر سبعة مليارات عام، والذي يوصف بأنه "أقدم مادة يمكن أن تلمسها البشرية"، وسيحتوي البعض الآخر على قطع من الغلاف الجوي للقمر والمريخ. وأهم ما يميز المزاد هو حجر نيزكي يزن زهاء 16 رطلا، ويمكن أن يشهد مبيعات قياسية تبلغ 180 ألف دولار.

وعلى عكس 99% من جميع النيازك الأخرى، لم ينقلب هذا النيزك أو ينعكس أثناء هبوطه على الأرض، ولكنه حافظ على اتجاه ثابت طوال هبوطه، وفقا لإصدار من "كريستي".

Own a piece of SPACE: Meteorite with seven-billion-year-old stardust is set to go on sale for $50,000 https://t.co/BhgCf8B2TP — Daily Mail Online (@MailOnline) February 9, 2021

ومن المقدر أن تباع هذه القطعة التفصيلية بمبلغ يتراوح بين 50000 دولار و80 ألف دولار.

وقال جيمس هيسلوب، رئيس قسم العلوم والتاريخ الطبيعي في دار "كريستي": "كل شخص لديه صورة في ذهنه عن الشكل الذي يجب أن يبدو عليه النيزك - جسم خارج كوكب الأرض يتم تسخينه بشكل احتكاك أثناء اختراق الغلاف الجوي للأرض".

وتوجد فقاعات من تأثير الزجاج داخل العينة التي تحتوي على الغلاف الجوي للمريخ، والتي تتسبب في تسخين النيزك عن طريق الاحتكاك في الغلاف الجوي.

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ثم تشكل فقاعات غازية تحبس الغلاف الجوي بالداخل عندما يبرد الزجاج في النهاية.

كما سيتم عرض نيزك حديدي كبير عُثر عليه في أوديسا، تكساس، بعد "أكبر نيزك منفرد في الولايات المتحدة"، ومن المتوقع أن يكلف 50000 دولار.

وعلى الرغم من أن قطعة واحدة فقط معروضة للبيع بالمزاد، إلا أن النيزك بأكمله، الذي يبلغ عمره زهاء 63000 عام، ترك حفرة بعمق 100 قدم عند الاصطدام.

وعثر صبي صغير على جسم آخر، قُدرت قيمته بـ15 ألف دولار إلى 25 ألف دولار، بعد سقوط نيزك "تيرهرت" في المغرب.

ومن بين هذه النيازك غير العادية، اكتُشفت كرة فضية متلألئة صُممت من نيزك وُجد في السويد نشأ من "قلب كويكب محطم"، وهي معروضة مقابل مبلغ ما بين 14000 دولار و18000 دولار.

وسيبدأ حدث المزاد بعنوان "تأثير عميق: المريخ والقمر والنيازك النادرة الأخرى" عبر الإنترنت في 9 فبراير 2021، وسيستمر حتى 23 فبراير.

المصدر: ديلي ميل