احتراق القمر الصناعي الإندونيسي الضائع عند اختراقه الغلاف الجوي للأرض

وفقا لبيانات القوات الجوية الأمريكية، احترق القمر الصناعي الإندونيسي للاتصالات Telkom-3 خلال اختراقه الغلاف الجوي للأرض.

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ويشير موقع сайте space-track.org المختص بمتابعة الأقمار الصناعية، إلى أن القمر الصناعي Telkom-3 دخل الغلاف الجوي للأرض يوم 5 فبراير الجاري في الساعة الثالثة صباحا بتوقيت موسكو، و لكن لم تذكر بيانات سلاح الجو الأمريكي مكان سقوط بعض أجزائه التي لم تحترق على سطح الأرض.

ويذكر أن القمر الصناعي الإندونيسي Telkom-3 للاتصالات الذي يبلغ وزنه 1900 كيلوغرام، كان قد أطلق في شهر أغسطس عام 2012 بواسطة صاروخ النقل الروسي "بروتون-إم" ووحدة التعجيل "بريز-إم" مع القمر الصناعي الروسي Express-MD2 . ولكن نتيجة الخلل الذي حدث في وحدة التعجيل، وُضع القمران في مدار مختلف عن المقرر وأعلن أصحابهما عن فقدانهما.

المصدر: نوفوستي