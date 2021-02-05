روسيا تطور تقنيات صواريخ فضاء متعددة الاستخدام

وثق معهد "تسنيماش" التابع لـ "روس كوسموس" الروسية مؤخرا براءة اختراع لتطوير تقنية ستستخدم مع الصواريخ الفضائية القابلة لإعادة الاستخدام عدة مرات.

وجاء في وثيقة صادرة عن المعهد الفدرالي الروسي للملكيات الصناعية "إن معهد "تسنيماش" حصل على براءة اختراع لتطوير هيكل شبكي الشكل مصنوع من الفولاذ والمواد المقاومة للحرارة، سيستخدم في عمليات هبوط الصواريخ الفضائية المتعددة الاستخدام أثناء عودتها إلى الأرض".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن المرحلة الأولى في صواريخ الفضاء الروسية المستقبلية من المفترض أن تكون قادرة على العودة إلى الأرض بعد إطلاقها إلى الفضاء، وعند عودتها ستهبط لتدخل في الهيكل الذي يطوره "تسنيماش"، والذي سيكون مثبتا على قاعدة خاصة.

ولا تمتلك روسيا حاليا صواريخ فضائية قابلة لإعادة الاستخدام عدة مرات، لكنها تسعى لتطوير هذا النوع من الصواريخ، ولهذا وقعت مؤسسة "روس كوسموس" مع شركة بروغريس" في أكتوبر الفائت عقودا لتطوير أول نموذج لصاروخ "آمور" والذي سيزود بمرحلة أولية قادرة على العودة إلى الأرض بعد تنفيذ مهمات إطلاق المركبات والأقمار إلى مدارات الأرض.

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وفي ديسمبر العام الماضي كان كبير المصممين في مركز "سالوت" الروسي للصناعات الفضائية، سيرغي كوزنيتسوف، قد أشار إلى أنه من الممكن إعادة تصميم صواريخ "أنغارا" الروسية لتصبح صواريخ فضائية قابلة لإعادة الاستخدام عدة مرات، لكن يجب دراسة الجدوى الاقتصادية من المشروع، فربما من الأجدى تطوير صواريخ من نوع جديد.

المصدر: فيستي