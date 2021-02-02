رائد فضاء روسي يصور غروب البدر من الفضاء

صور رائد الفضاء الروسي، سيرغي كود- سفيرتشكوف مقطع فيديو قصيرا استعرض ظاهرة مذهلة وهي غروب البدر، كما يبدو من متن المحطة الفضائية الدولية ليلا.

ويمكن أن يسأل البعض لماذا يبدو القمر الكامل مفلطحا في الفيديو. ويحدث ذلك لأن الضوء المنعكس من القمر يمر بالغلاف الجوي للأرض ويتشوه. أما الأفق الأرضي فإنه غير مرئي ليلا، لذلك يبدو كأن القمر يتحلل بسحر في الجو.

جدير بالذكر أن رائد الفضاء الروسي، سيرغي كود – سفيرتشكوف نشر مقطع الفيديو المذكور في مدونته على شبكة التواصل الاجتماعي " فكونتاكتي"(VK).

يذكر أن طاقم المحطة الفضائية الدولية يتضمن حاليا الروسييْن، سيرغي ريجيكوف وسيرغي كود – سفيرتشكوف والأمريكيين روبنتز، هوبكنس، غلوفر والياباني سويتي نوغوتي.

المصدر: تاس