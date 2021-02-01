التقاط صورة مثيرة للقمر من الأرض!

قدّم اختبار لأداة تصوير فضائية جديدة قوية، منظورا جديدا مفصلا بشكل رائع لموقع هبوط أبولو 15 على سطح القمر.

ومن خلال ارتداد إشارة رادار قوية عن سطح القمر، تمكنت الأداة الجديدة من تحقيق دقة عرض مذهلة، حيث تظهر أجساما بطول 5 أمتار.

وصُممت تقنية إثبات المفهوم هذه لتلسكوب Green Bank في ويست فيرجينيا بواسطة Raytheon Intelligence & Space، وتمهد الطريق لتصوير رادار أكثر قوة في المستقبل، ما قد يسمح للعلماء بدراسة الأجسام حتى في أماكن بعيدة مثل نبتون.

This Insane Picture of The Moon Was Actually Taken From Earthhttps://t.co/gGaagCgQxG — ScienceAlert (@ScienceAlert) February 1, 2021

ومع ذلك، فإن التصوير بالرادار للقمر ليس فكرة جديدة، وهو أداة مفيدة للغاية للكشف عن الهياكل الدقيقة على السطح، وعلى أطوال موجية أطول، حتى البحث على عمق 10 أمتار تحت السطح.

(Sophia Dagnello, NRAO/GBO/Raytheon/AUI/NSF/USGS)

ولكن مرصد Green Bank الوطني لعلم الفلك الراديوي، وRaytheon Intelligence & Space، يحاولان دفع التكنولوجيا إلى أبعد من ذلك.

(NRAO/GBO/Raytheon/NSF/AUI)

وفي اختبار نوفمبر من العام الماضي، أرسل جهاز الإرسال الجديد إشارة رادار إلى القمر، مستهدفا تحديدا موقع هبوط أبولو 15 - بقعة صغيرة من القمر، على قرص يبلغ قطره 3474.2 كيلومترا.

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وجُمعت هذه الإشارة، عندما ارتدت مرة أخرى، بواسطة مصفوفة خط الأساس الطويل جدا. وهذه مجموعة من التلسكوبات الراديوية عبر الولايات المتحدة، تتحد بشكل أساسي لإنشاء طبق تجميع بحجم القارة.

وتسمى الحفرة في المنتصف العلوي، Hadley C، يبلغ عرضها زهاء 6 كيلومترات.

وسيعمل الفريق على جهاز إرسال أكثر قوة: نظام رادار بقدرة 500 كيلوواط عالي الطاقة، سيمكنهم من رؤية المزيد من التفاصيل المذهلة.

وستكون هذه الأداة مفيدة لجميع أنواع العلم، حتى أنه يمكن استخدامها لتصوير الكويكبات المارة والحطام الفضائي، وهي خافتة جدا بحيث لا يمكن رؤيتها باستخدام التلسكوبات البصرية، ولكن يمكننا التحقيق باستخدام تقنية الرادار.

ويمكن أن يساعدنا هذا على فهم مجموعة الكائنات - الطبيعية والبشرية المنشأ على حد سواء - في الفضاء القريب من الأرض، والتي بدورها يمكن أن تساعد في الدفاع الكوكبي ضد الأجسام الخطرة المحتملة.

وقالت كارين أونيل، مديرة الموقع من مرصد Green Bank: "سيكون النظام المخطط له قفزة إلى الأمام في علم الرادار، ما يسمح بالوصول إلى ميزات لم يسبق لها مثيل للنظام الشمسي من هنا على الأرض".

المصدر: ساينس ألرت