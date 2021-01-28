مسبار الشمس يلتقط الزهرة والأرض والمريخ في صورة واحدة

رصد المسبار الفضائي Solar Orbiter التابع لوكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية (ESA) صورا لثلاثة من الكواكب الثمانية للنظام الشمسي في لقطة واحدة.

وأطلقت المركبة الفضائية في أوائل عام 2020 في مهمة لدراسة الشمس، وفي غضون ذلك، قامت ببعض الجولات "السياحية" في أوقات فراغها.

Hop on board and fly along with #SolarOrbiter to the inner Solar System 🤗 💫



We look out and see Venus (left), our home Earth (middle) and Mars (right)! 👋



This recording was made with the Heliospheric Imager camera on 18 November 2020. 🎥



More info 👉 https://t.co/G1rwd1cAGGpic.twitter.com/CaUFziyWiE — ESA's Solar Orbiter (@ESASolarOrbiter) January 26, 2021

والتقطت مركبة Solar Orbiter مشهدا رائعا في أواخر العام الماضي عندما شاهدت كواكب الزهرة والأرض والمريخ على خلفية النجوم.

وظهرت ثلاثية الزهرة والأرض والمريخ في نوفمبر عندما رصدت كاميرا التصوير SoloHI الكواكب بينما كانت المركبة الفضائية متجهة إلى كوكب الزهرة، في أول رحلة طيران بمساعدة الجاذبية، والتي حدثت في أواخر ديسمبر.

ESA/NASA/NRL/Solar Orbiter/SolOHI

وأصدرت وكالة الفضاء الأوروبية المشهد كفيديو قصير. وكان كوكب الزهرة، وهو ألمع كوكب، يقع على يسار الصورة. والأرض في المنتصف والمريخ أضعف سطوعا في أسفل الصورة في الركن الأيمن السفلي.

NASA/Johns Hopkins APL/Naval Research Laboratory/Guillermo Stenborg and Brendan Gallagher

وقالت وكالة الفضاء الأوروبية في بيان يوم الثلاثاء: "النجوم مرئية في الخلفية ويبدو أنها تتحرك في تسجيل Solar Orbiter بينما تتحرك المركبة الفضائية حول الشمس".

والتقطت الصورة في 18 نوفمبر، وفي ذلك اليوم، كان كوكب الزهرة على بعد نحو 30 مليون كم من من المدار الشمسي. وكانت المسافة بين المسبار والأرض 251 مليون كم و332 مليون كم من المريخ، بينما لا تظهر الشمس في الصور.

المصدر: سي نت