إصلاح نظام توصيل الأكسجين إلى المحطة الفضائية الدولية

أفاد المكتب الصحفي لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية الأربعاء 20 يناير بأن نظام توصيل الأكسجين إلى القطاع الروسي للمحطة الفضائية الدولية يعمل بشكل طبيعي.

وقال ناطق باسم المؤسسة إنه "تم فصل نظام توصيل الأكسجين، وتشغيله مجددا وذلك حسب خطة العمليات التقنية المنفذة في المحطة، ما سمح لنا بالقول إن الأجهزة كلها تعمل بشكل طبيعي".

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يذكر أن رائد الفضاء الروسي، سيرغي ريجيكوف، كان قد أبلغ مركز إدارة الرحلات الفضائية الساعة 18.18 يوم 20 يناير بتوقيت موسكو عن عطل في نظام "إلكترون" الخاص بتوصيل الأكسجين إلى القطاع الروسي للمحطة.

جدير بالذكر أن نظام توصيل الأكسجين كان قد تعطل في أكتوبر الماضي، ما أجبر أفراد الطاقم الروسي على تفكيكه بغية كشف الخلل والانتقال إلى استخدام النظام الأمريكي مؤقتا، ثم أعلن ناطق باسم "روس كوسموس" أن النظام الروسي قد أعيد تشغيله. لكنه تعطل في ديسمبر الماضي مرة أخرى.

المصدر: تاس