روسيا.. ابتكار جهاز للبحث عن المعادن الثمينة على سطح القمر والمريخ

أعلن إيغور ميتروفانوف، رئيس قسم علم الكواكب النووية في معهد بحوث الفضاء، أن علماء المعهد ابتكروا نموذجا أوليا لجهاز للبحث عن الخامات المعدنية على القمر والمريخ.

وقال ميتروفانوف في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "بدعم من مؤسسة العلوم الروسية تمكنا من ابتكار نموذج أولي للجهاز، واختبرناه في معجل البروتونات في المعهد الموحد للبحوث النووية. وقد بينت النتائج أن فكرتنا صحيحة".

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ويشير ميتروفانوف، إلى أن العمل على ابتكار هذا النموذج الأولي استمر ثلاث سنوات. والآن يعتزم العلماء تقديم مقترح لتثبيته على الأجهزة والعربات الفضائية الروسية والأجنبية المخصصة لدراسة القمر والمريخ. ويقول "هذا الجهاز ملائم جدا للعربات القمرية (لوناخود)، حيث يمكنه على طول مسار حركته تحديد التركيب الأولي لشريط على السطح عرضه 30 سنتمترا. ويتضمن برنامج القمر الروسي، ابتكار مختبر "Lunokhod-Geologist"، لذلك سوف نقترح استخدام هذا الجهاز في هذا المختبر".

ووفقا له، يمكن لهذا الجهاز خلال تحركه اكتشاف العناصر الأساسية المكونة للصخور على عمق يصل إلى متر كما يمكنه القيام بعملية التنقيب الجيولوجي بهدف اكتشاف المعادن الأرضية النادرة أو المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة والبلاتين وغيرها. ومن أجل ذلك يجب أن يتوقف الجهاز في مكانه مدة 1-2 ساعة لجمع المعلومات اللازمة من أشعة غاما.

المصدر: نوفوستي