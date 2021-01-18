ناسا ترصد توهجات فريدة تنتجها مجرة "قديمة مؤمنة" كل 114 يوما

قد يلقي حدث شبيه بـ "المؤمنين القدامى" الضوء على طبيعة النجوم بالقرب من الثقوب السوداء الهائلة الموجودة في المجرات.

ورأى العلماء انفجارات متكررة، كل 114 يوما في المتوسط، في مجرة ​​تبعد حوالي 570 مليون سنة ضوئية عن الأرض. (بالمقارنة، يبعد أقرب نظام نجمي عن الأرض حوالي 4 سنوات ضوئية).

ويعرف الحدث باسم ASASSN-14ko، والذي يشتعل بشدة وبأطوال موجية متعددة. ويطلق عليه العلماء اسم "المؤمنين القدامى" نسبة للاسم ذاته الذي يحمله واحد من أشهر الينابيع الحارة في منتزه يلوستون الوطني، والذي تنفث بانتظام نفثات ضخمة من الماء المغلي والبخار كل 74 دقيقة في المتوسط.

إقرأ المزيد

وتقول الباحثة آنا باين، زميلة الدراسات العليا في ناسا في جامعة هاواي في مانوا، في بيان لوكالة الفضاء الأمريكية: "هذه هي التوهجات متعددة الأطوال الموجية المتكررة الأكثر توقعا وتكرارا التي رأيناها من قلب المجرة، وهي تمنحنا فرصة فريدة لدراسة هذا المخلص القديم خارج المجرة بالتفصيل. ونعتقد أن ثقبا أسود هائلا في مركز المجرة يخلق رشقات نارية، إنه يستهلك جزئيا نجما عملاقا يدور حوله".

وقدمت باين هذه التفاصيل يوم الأربعاء (13 يناير) في الاجتماع الافتراضي 237 للجمعية الفلكية الأمريكية، وتخضع النتائج حاليا لمراجعة علمية لنشرها النهائي.

وما قد يشهده علماء الفلك هو حدث "اضطراب المد والجزر"، والذي يحدث عندما تمزق قوة الجاذبية الهائلة لثقب أسود نجما قريبا إلى تيارات من الغاز. وعندما يسقط الغاز على قرص التراكم للثقب الأسود، تحدث اندفاعات يمكن رؤيتها على بعد مئات الملايين من السنين الضوئية.

وقالت ناسا في بيانها: "يشير علماء الفلك إلى أن أحد الثقوب السوداء الهائلة في المجرة، والذي تبلغ كتلته نحو 78 مليون ضعف كتلة الشمس، يعطل جزئيا نجما عملاقا يدور حوله. ومدار النجم ليس دائريا، وفي كل مرة يمر بالقرب من الثقب الأسود، فإنه ينتفخ للخارج، متسببا في كتلة، لكنه لا يتفكك تماما. وكل لقاء يزيل كمية من الغاز تساوي نحو ثلاثة أضعاف كتلة كوكب المشتري".

إقرأ المزيد

واستخدم فريق الدراسة مرصد نيل غيريلز سويفت التابع لناسا، والقمر الصناعي لمسح الكواكب العابرة للكواكب الخارجية التابع لناسا (TESS)، ومجموعة التلسكوب الطيفي النووي التابع لناسا (NuSTAR)، وتلسكوب XMM-Newton X-ray التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، وعدد قليل من المراصد المشاركة الأخرى، لمراقبة التوهجات الأخيرة.

ويقع الحدث في المجرة ESO 253-3، ونظرا لأنه يتكرر، فإن الانفجار له أهمية خاصة لعلماء الفلك لمساعدتهم على تحديد سبب هذه الأحداث والبحث عن معلومات جديدة.

ويُطلق على ESO 253-3 "مجرة نشطة"، ما يعني أن مركزها شديد السطوع يختلف في لمعانه. ويُعتقد أن انبعاثات المجرات النشطة تنشأ بالقرب من الثقب الأسود الهائل في مركز المجرة، بعد تراكم الغاز والغبار في المنطقة. عندما "يأكل" الثقب الأسود المادة، يُحدث النشاط تغييرات عشوائية في سطوع ضوء قرص المجرة.

واكتشف الباحثون لأول مرة حدث ASASSN-14ko في 14 نوفمبر 2014 باستخدام شبكة عالمية مكونة من 20 تلسكوبا آليا تسمى المسح الآلي للسماء المتفجرة (ASAS-SN)، ومقرها في جامعة ولاية أوهايو.

وفي البداية، اعتقد علماء الفلك أن التوهج جاء من مستعر أعظم. ولكن باين لاحظت وجود نمط منتظم من التوهجات أثناء دراستها للبيانات من ASASSN-14ko في عام 2020، كجزء من أطروحتها.

ونظر فريق باين إلى مجرة ​​ESO 253-3 مرة أخرى في 17 مايو 2020، التاريخ المتوقع التالي للانفجار، باستخدام العديد من المرافق الأرضية والفضائية. وسطع التوهج في الوقت المتوقع حدوثه بالضبط، ثم توقعوا ولاحظوا اندلاع التوهجات اللاحقة في 7 سبتمبر و20 ديسمبر.

المصدر: لايف ساينس