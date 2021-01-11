اقتران نادر لكواكب المشتري وزحل وعطارد

انضم عطارد إلى اثنين من عمالقة الغاز فيما يطلق عليه اسم "الاقتران الثلاثي" ، حيث كانت الكواكب الثلاثة على بعد درجتين من بعضها البعض في سماء الليل.

وشكلت الكواكب الثلاثة ارتباطا نادرا. وقالت وكالة ناسا: "من مساء الجمعة إلى مساء الاثنين، سيظهر كوكب عطارد أولا بمحاذاة زحل ثم كوكب المشتري وهو يبتعد عن الأفق، ويكون مرئيا كل مساء على ارتفاع منخفض في الغرب والجنوب الغربي ويغيب قبل انتهاء الشفق المسائي".

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وستكون لدى المراقبين فرصة لمتابعة الحدث مساء الاثنين 11 يناير، ويجب أن تنظر نحو كوكبة الجدي لمحاولة اكتشاف الكواكب في الشفق ورؤية الحدث.

ويمكن أن تكون تطبيقات مسح السماء الليلية مفيدة إذا كنت بحاجة إلى توجيهك في الاتجاه الصحيح للكوكبة. ويمكن لبعض التطبيقات أن تشير إلى مواقع الكواكب.

ومع ذلك، فإن مراقبة النجوم هي الأفضل عندما تكون في مكان مظلم للغاية ويمكن أن يؤثر النظر إلى شاشة هاتفك على قدرتك في ضبط عينيك على الظلام.

قد تحتاج إلى مناظير لرؤية الكواكب الثلاثة.

وسيكون كوكب المشتري هو الأكثر سطوعا، لذا إذا لاحظت ذلك أولا، فيجب أن تجد الاثنين الآخرين قريبين منه.

وبعد نحو 45 دقيقة من غروب الشمس، ربما يكون أفضل وقت للبحث عن الكواكب المنخفضة في الأفق الغربي والجنوب الغربي.

من الأفضل أيضا الذهاب إلى مكان به رؤية أفق من دون عوائق إذا استطعت.

ضع في اعتبارك أن زحل سيبقى أسفل المشتري الكبير اللامع من أجل الاقتران ولكن عطارد سيظهر بشكل تدريجي في الأعلى.

ويشار إلى أن آخر مرة حدث فيها هذا الاقتران الثلاثي، كانت في أكتوبر 2015.

المصدر: ذي صن