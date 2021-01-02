الجمعية الفلكية بجدة: الأرض تصل إلى نقطة الحضيض

كشفت الجمعية الفلكية بجدة أن الكرة الأرضية ستصل اليوم السبت، إلى نقطة الحضيض، وهي أقرب مسافة بمدارها حول الشمس، عند الساعة 01:51 بتوقيت غرينتش، تزامنا مع فصل الشتاء بالنصف الشمالي.

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وأوضح تقرير للجمعية بأن "الأرض ستكون على مسافة 147,093,162 مليون كيلومتر، أقرب بحوالي 5 مليون كيلومتر إلى الشمس (المسافة بين مركز الأرض ومركز الشمس)، مقارنة بما ستكون عليه بعد ستة أشهر من الآن عندما تصل الأوج، وهي أبعد مسافة عن الشمس، في الخامس من يوليو، على مسافة 152,100,533 كيلومتر من الشمس".



يشار إلى أن فرق المسافة بين الحضيض في يناير، والأوج في يوليو، ليس كبيرا، وذلك بسبب أن مدار الأرض حول الشمس يعتبر دائريا تقريبا، ولذلك فإن المسافة التي تفصلنا عن الشمس ليست هي المسؤولة عن حدوث الفصول الأربعة، ولكن ميل محور دوران الأرض حول نفسها هو السبب، حيث أنه في فصل الشتاء، يصبح القطب الشمالي مائل، وبعيد عن الشمس، فيما يتحول إلى مائل باتجاه الشمس، خلال فصل الصيف، وعلى الرغم من أن اقتراب وابتعاد الأرض ليس المسؤول عن حدوث الفصول، إلا أن ذلك يؤثر على مدة طول تلك الفصول.



وعندما تكون الأرض قرب الشمس، كما هو الآن، فإنها تتحرك أسرع في مدارها، إذ تندفع بسرعه 30.3 كيلومتر بالثانية تقريبا، أسرع مقارنة بسرعتها في أوائل يوليو، وبالتالي فإن فصل الشتاء في النصف الشمالي، هو أقصر الفصول الأربعة.

المصدر: "اليوم السابع"