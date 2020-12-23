عشرة محركات روسية لصواريخ أمريكية
تنوي شركة "إينيرغوماش" العلمية الإنتاجية، التابعة لمؤسسة "روس كوسموس" تصدير 6 محركات من نوع RD-180 لصواريخ أطلس-5 وأربعة محركات من نوع RD-181 لصواريخ أنتاريس.
ويشير موقع المشتريات الحكومية، إلى أنه وفقا لوثائق شركة "إينيرغوماش"، ستصدر هذه المحركات إلى الولايات المتحدة في عام 2021 المقبل.
وتجدر الإشارة، إلى أن محركات RD-180 تستخدم في المرحلة الأولى لصواريخ "أطلس-5". ووفقا لبيانات الشركة، منذ عام 1999 بلغ عدد المحركات التي أرسلت إلى الولايات المتحدة 116 محركا، استخدم 92 منها حتى الآن .
وأما محركات RD-181 فتستخدم في المرحلة الأولى لصواريخ أنتاريس، ومنذ عام 2015، استلم الجانب الأمريكي 22 محركا استخدم منها 16 حتى الآن.
المصدر: نوفوستي