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عشرة محركات روسية لصواريخ أمريكية

الفضاء

عشرة محركات روسية لصواريخ أمريكية
Sputnik
محرك صاروخي
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تنوي شركة "إينيرغوماش" العلمية الإنتاجية، التابعة لمؤسسة "روس كوسموس" تصدير 6 محركات من نوع RD-180 لصواريخ أطلس-5 وأربعة محركات من نوع RD-181 لصواريخ أنتاريس.

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محركات "RD-180" الروسية ستواصل خدمة الولايات المتحدة


ويشير موقع المشتريات الحكومية، إلى أنه وفقا لوثائق شركة "إينيرغوماش"، ستصدر هذه المحركات إلى الولايات المتحدة في عام 2021 المقبل.

وتجدر الإشارة، إلى أن محركات RD-180  تستخدم في المرحلة الأولى لصواريخ "أطلس-5". ووفقا لبيانات الشركة، منذ عام 1999 بلغ عدد المحركات التي أرسلت إلى الولايات المتحدة 116 محركا، استخدم 92 منها حتى الآن .

وأما محركات RD-181 فتستخدم في المرحلة الأولى لصواريخ أنتاريس، ومنذ عام 2015، استلم الجانب الأمريكي 22 محركا استخدم منها 16 حتى الآن.

المصدر: نوفوستي

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