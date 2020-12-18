عاصفة مظلمة على نبتون "أوسع من المحيط الأطلسي" تحيّر علماء الفلك!

أثارت عاصفة مظلمة على مدى 4600 ميل عبر العملاق الجليدي البعيد نبتون، حيرة علماء الفلك بعد أن غيرت اتجاهها، وهي ظاهرة لم يسبق لها مثيل من قبل.

ولا تعد دوامات العاصفة مثل بقعة نبتون المظلمة، غير عادية، لكن الخبراء لم يشهدوا عودة إحداها إلى القطبين بعد التحرك إلى خط الاستواء.

وباستخدام صور من تلسكوب هابل الفضائي بجامعة كاليفورنيا، قال علماء الفلك في بيركلي إن تغيير الاتجاه كان "غير متوقع" ومثيرا للدهشة.

وتأتي العاصفة أوسع من المحيط الأطلسي على الأرض، واكتشفها هابل لأول مرة في عام 2018 حيث نشأت في نصف الكرة الشمالي لنبتون.

وبعد مرور عام، أظهرت الملاحظات الجديدة أن العاصفة نفسها تهاجر نحو خط الاستواء، واقترحت المحاكاة الحاسوبية أنه كلما اقتربت من "منطقة القتل الاستوائية"، ستُدمر أكثر.

© NASA

ومع ذلك، تُظهر الملاحظات الأخيرة من أغسطس 2020 أنه من الواضح أنها عادت إلى الشمال باتجاه المنطقة القطبية، وهي ظاهرة حيرت علماء الفلك.

ويتوقع البعض أن يكون سبب ذلك هو انهيار عاصفة أصغر، رصدها هابل أيضا في صور من أغسطس، ساعدتها على تجنب الانهيار التام.

NASA

ووفقا لفريق جامعة كاليفورنيا، لم تكن هذه العاصفة الهائلة وحدها. وكشفت الصور التي التقطها هابل في يناير 2020 عن بقعة مظلمة صغيرة مماثلة على نبتون، لم تدم طويلا وربما كانت جزءا من العاصفة الكبيرة التي "انفصلت'' وتبددت - حيث لم تكن مرئية في ملاحظات المتابعة من أغسطس.

وقال المعد مايكل هـ. وونغ: "نحن متحمسون لهذه الملاحظات لأن هذه القطعة الصغيرة الداكنة من المحتمل أن تكون جزءا من عملية تعطيل البقعة المظلمة. وهذه عملية لم تتم ملاحظتها من قبل. رأينا بعض البقع المظلمة الأخرى تتلاشى، لكننا لم نشهد أبدا أي شيء معطل، على الرغم من توقعه في محاكاة الكمبيوتر".

© NASA

ويبلغ عرض العاصفة الكبيرة 4600 ميل، وهي النقطة المظلمة الرابعة التي لاحظها هابل على نبتون منذ الملاحظات الأولى للعملاق الجليدي في عام 1993.

ولاحظت Voyager 2 - مركبة الفضاء الموجودة الآن خارج النظام الشمسي في الفضاء بين النجوم - أيضا عاصفتين مظلمتين في عام 1989 عندما حلقت بالقرب من العالم البعيد.

وهذه "الدوامات المظلمة" هي أنظمة ذات ضغط مرتفع يمكن أن تتشكل عند خطوط العرض الوسطى، ويمكن أن تهاجر في النهاية نحو خط الاستواء على الكوكب الأزرق.

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وتبدأ مستقرة - بسبب قوى كوريوليس التي تتسبب في دوران عواصف نصف الكرة الشمالي في اتجاه عقارب الساعة - ولكن عندما تنجرف نحو خط الاستواء، يصبح هذا التأثير أضعف وتبدأ العاصفة في التفكك.

وتنبأت المحاكاة الحاسوبية بأن هذه العواصف ستتبع مسارا مستقيما نسبيا إلى خط الاستواء، حتى لا يكون هناك تأثير كوريوليس لتماسكها معا.

ومع ذلك، كشفت ملاحظات هابل أن هذا لم يحدث، في الواقع، عندما اقتربت البقعة المظلمة من خط الاستواء، بدأت في العودة نحو المنطقة القطبية.

وكتب وونغ في مدونة ناسا: "عندما رأيت البقعة الصغيرة لأول مرة، اعتقدت أن البقعة الأكبر تتعطل. لم أكن أعتقد أن دوامة أخرى كانت تتشكل لأن الدوامة الصغيرة تكون أبعد باتجاه خط الاستواء. لذلك فهي داخل هذه المنطقة غير المستقرة".

وأضاف وونغ: "في شهر يناير أيضا، أوقفت الدوامة المظلمة حركتها وبدأت في التحرك شمالا مرة أخرى".

وهناك ميزة أخرى غير عادية لهذه البقعة المظلمة، هي عدم وجود مجموعة أفتح من الغيوم المصاحبة الساطعة المحيطة بها - والتي كانت مرئية في صور هابل 2018.

وتتكون هذه الغيوم عند اضطراب تدفق الهواء وتحويله لأعلى فوق الدوامة، ما يتسبب في تجمد الغازات في بلورات الميثان الجليدية.

ويخطط علماء الفلك لدراسة هذه الظاهرة بمزيد من التفصيل، على أمل أن تكشف عن معلومات حول كيفية تطور البقع الداكنة أولا.

وهذا لا يحل اللغز الأكبر حول كيفية تشكل هذه العواصف العملاقة على العملاق الجليدي، لكن هذه البقعة الأخيرة هي الأكثر دراسة عن كثب حتى الآن بفضل هابل.

وكتبت إيمي سيمون، من مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا: "لن نكن لنعرف أي شيء عن هذه البقع المظلمة الأخيرة لولا هابل. يمكننا الآن متابعة العاصفة الكبيرة لسنوات ومشاهدة دورة حياتها الكاملة. إذا لم يكن لدينا هابل، فقد نعتقد أن البقعة المظلمة العظيمة التي شاهدتها Voyager في عام 1989 ما تزال موجودة على نبتون".

وقُدّم بحث الفريق في اجتماع خريف 2020 للاتحاد الجيوفيزيائي الأمريكي (American Geophysical Union).

المصدر: ديلي ميل