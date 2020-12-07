اليابان: كبسولة عينات كويكب "ريوغو" بحالة ممتازة

أعلنت وكالة استكتشاف الفضاء اليابانية JAXA أن الكبسولة التي تحوي عينات من تربة كويكب "ريوغو" بحالة ممتازة.

وفي مقابلة صحفية حول الموضوع قال المتحدث باسم الوكالة، يويتشي تسودا: "كبسولة العينات التي جمعت من سطح كويكب ريوغو بواسطة مسبار هايابوسا-2 عادت إلى الأرض بحالة ممتازة، ونتطلع إلى فتحها قريبا لمعاينة محتواها".

وأشار المتحدث إلى أن المسبار الذي جمع العينات في الكبسولة ابتعد عن الكويكب بمناورة خاصة لينطلق بمهمة فضائية جديدة، وعند اقترابه لمسافة معينة من الأرض انفصلت عنه الكبسولة، وعلى ارتفاع 10 آلاف متر تقريبا فتحت مظلات الكبسولة لتهبط نحو الأرض وتحط في منطقة جنوب أستراليا في الخامس من ديسمبر الجاري.

وتبعا لتسودا سيقوم الخبراء اليابانيون بمعاينة الكبسولة أولا للبحث عن آثار الغازات الموجودة خارج نطاق الأرض، ومن ثم ستنقل الكبسولة إلى اليابان ليتم فتحها ودراسة محتواها في مخبر خاص تابع لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية JAXA.

وكان مسبار "هايابوسا-2" قد أطلق باتجاه الكويكب المذكور عام 2014 من قاعدة فضائية في جزيرة تانيغاشيما اليابانية، وخلال فترة تحليقه بالقرب من الكويكب ما بين عامي 2018 و2019 نفذ المسبار عمليتي هبوط ناجحتين على سطح الكويكب، وفي إحداهما قام المسبار بتشكيل فوهة صغيرة على سطح الكويكب لجمع عينات من الطبقات العميقة للسطح، ووضعت هذه العينات في الكبسولة التي عادت إلى الأرض مؤخرا.

المصدر: فيستي