علماء بريطانيون يقدمون تفسيرهم لأصل القمر

توصل علماء بريطانيون، إلى استنتاج يفيد بأن نشوء القمر لا يستبعد أن يكون نتيجة اصطدام الأرض بكوكب ثيا الافتراضي قبل 4.5 مليار سنة.

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وتشير مجلة Monthly Notices of the Royal Astronomical ociety، إلى أن الباحثين يفترضون، أن القمر يتكون من الحطام الناتج عن اصطدام كوكبنا بكوكب ثيا الافتراضي.

ويؤكد العلماء، على أن هذا الاستنتاج ليس دليلا قاطعا لأصل القمر، ولكنه يمثل مرحلة واعدة في فهم كيفية تشكله.

والكوكب ثيا، هو كوكب افتراضي نشأ قبل 4.6 مليار سنة، مثل بقية كواكب المنظومة الشمسية، ويعتقد أن حجمه كان شبيها بحجم كوكب المريخ. وأطلق عليه اسم ثيا، وهي إحدى الجبابرة وإلهة البصر في الميثولوجيا الإغريقية، وهي ابنة أورانوس وغايا، وزوجة وأخت هايبريون الذي أنجبت معه كل من هيليوس وإييوس وسيليني (ألهة القمر).

المصدر: نوفوستي