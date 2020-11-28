إطلاق صاروخ "أنغارا" الثقيل في ديسمبر

قال رئيس المؤسسة الحكومية الروسية للفضاء "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، إنه سيتم إطلاق الصاروخ الحامل الثقيل "Angara-A5"، من قاعدة بليسيتسك الفضائية في ديسمبر المقبل.

وكتب روغوزين، عبر صفحته في "تويتر" عندما سئل عما إذا كان الإطلاق قد تم تأجيله بالفعل إلى 11 ديسمبر: "نعم، في ديسمبر. الصاروخ الناقل جاهز للإطلاق".

وكان من المقرر إطلاق "أنغارا" في 28 نوفمبر، لكن وفقا لمصدر في القطاع الصاروخي- الفضائي الروسي، تم خلال الاختبارات في موقع الإطلاق، اكتشاف أن مقاومة العزل، بين كتلتين في الصاروخ، أقل من المستوى المحدد، لذلك تم تأجيل الإطلاق لعدة أيام لمعرفة الأسباب والتخلص من الخلل.

جدير بالذكر، أن "أنغارا" تتضمن مجموعة صواريخ إطلاق ناقلة من الخفيفة إلى الثقيلة. وهذه الصواريخ، تستخدم مكونات وقود صديقة للبيئة. وحتى الآن، تم تنفيذ عمليتي إطلاق فقط، كلاهما من قاعدة بليسيتسك الفضائية الروسية، الأولى جرى فيها إطلاق صاروخ Angara-1.2PP الخفيف في يوليو 2014، وفي الثانية تم إطلاق أول صاروخ Angara الثقيل في ديسمبر 2014.

المصدر: تاس