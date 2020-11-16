صور لا تصدق تكشف عن فوهة ثلاثية غامضة على سطح المريخ!

في تاريخه الممتد 4.6 مليار عام، حصل المريخ على نصيبه العادل من ضربات الكويكبات المتساقطة والمذنبات المنهارة.

واليوم، ينتشر على سطح الكوكب الأحمر ما لا يقل عن 43000 حفرة تصادم، أكبر من 5 كيلومترات؛ تعرضت بعض المناطق القديمة للضرب أكثر من غيرها.

واكتشف علماء الفلك في المرتفعات المريخية القديمة في Noachis Terra - وهي منطقة تأثرت بشدة منذ ما يقرب من 4 مليارات عام - حفرة ثلاثية الضربة مكونة من ثلاثة أحواض متداخلة.

Mars Express High Resolution Stereo Camera (HRSC).

ولا يعد مخطط Venn الطبيعي للمنخفضات كبيرا مثل بعض الحفر الأخرى في Noachis Terra، والتي يمكن أن يمتد بعضها إلى ما يقرب من 140 كيلومترا، لكن أصغر فوهة في المنطقة ما تزال بعرض 28 كم.

ومن الصعب معرفة ما إذا كانت الحفرة ذات التأثير الثلاثي ناتجة عن تصادم واحد أو أكثر. ويقول الباحثون إن المصادم ربما يكون انكسر إلى 3 قطع قبل أن يصطدم بالأرض في تشكيل قريب، لكن الأمثلة الأخرى لهذا النهج المحطم لا تظهر مثل هذه التعريفات الواضحة للحواف، كما أنها ليست متداخلة بدقة.

NASA/JPL-Caltech/University of Arizona

ومن غير المألوف رؤية الفوهات ذات التأثير المزدوج والثلاثية، ونجدها أحيانا على سطح المريخ وحتى على الأرض، على الرغم من أنها لا تتشكل جميعها بالطريقة نفسها.

ESA/DLR/FU Berlin/CC BY 3.0

وفي عام 2015، على سبيل المثال، لاحظ علماء الفلك فوهة ثلاثية مماثلة في Elysium Planitia بالقرب من خط استواء المريخ. وفي ذلك الوقت، اعتقد الفريق أن ذلك قد يكون بسبب تحطم كويكب في الغلاف الجوي، أو قد يكون بسبب كويكب أصغر يدور حول زوج ثنائي أكبر.

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وفي عام 2017، لاحظت مركبة استكشاف المريخ (Mars Reconnaissance Orbiter) انخفاضا ممتدا من ثلاث حفر تصادم مدمجة، والتي قال علماء الفلك إنها ربما جاءت من ثلاث قطع تطير في تشكيل قريب.

وافترض البعض أيضا أن الفوهات المزدوجة ناتجة عن كويكبات مزدوجة، تتكون من جسمين صخريين أو أكثر على اتصال وثيق أو يدوران حول بعضهما البعض. ويُعتقد أن زهاء 2% فقط من جميع الكويكبات تتكون من جسمين أو أكثر من هذا القبيل، لكن هذا لا يعني أنها لا تستطيع أحيانا الاصطدام بكوكب وترك ندبة.

وجاء في بيان صحفي حول أحدث فوهة بركان ثلاثية، من وكالة الفضاء الأوروبية: "قد يكون التفسير الآخر مصادفة. في نقاط زمنية مختلفة، يمكن أن تكون ثلاثة مصادمات منفصلة اصطدمت بسطح المريخ في هذا الموقع، ما أدى إلى حدوث انفجار أنيق".

وبالنظر إلى مدى القصف الشديد لهذه المنطقة من المريخ ذات مرة، يقول الخبراء إن هذا هو الاحتمال الأرجح، على الرغم من أنه ليس الأكثر إثارة للاهتمام.

ومن ناحية أخرى، إذا لم يكن هذا بسبب ثلاث مواجهات بالصدفة، وتحطم المسبار بالفعل قبل أن يضرب المريخ، فهذا يخبرنا بشيء مهم عن هذا الكوكب: منذ 4 مليارات سنة، كان الغلاف الجوي للمريخ على الأرجح أصعب على الاختراق مما هو عليه الآن، وهذا يعني الدفء والرطوبة.

وعلى غرار الحفر الأخرى في المنطقة، تظهر هذه الحفرة ذات التأثير الثلاثي الحواف المسطحة والأرضيات الضحلة من اهتراء الزمن. وحتى أن بعض علاماته تشير إلى تدفق شبيه بالأنهار الجليدية، والذي ربما ساعد في تليين التربة تحتها، وملء الفراغ تدريجيا مع ذوبان الجليد.

المصدر: ساينس ألرت