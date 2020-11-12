فلكيون بريطانيون: جزء من القمر يواكب المريخ

عثر الفلكيون البريطانيون من مختبر Armagh البريطاني بالتعاون مع زملائهم البلغاريين والإيطاليين والأمريكيين على جرم فضائي يحلق في مدار المريخ.

وقال الفلكيون إن قطعة من الحجارة بقطر كيلومتر واحد تطارد المريخ. واكتشف هذا الكويكب المسمى بـ 1998 VF31 عام 1998 من قبل الفلكيين في مختبر "لينكولن " للبحث عن الكويكبات القريبة من الأرض.

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وينتمي الكويكب المذكور إلى أسرة كويكبات طروادة التي تواكب عادة كوكبا ما وتدور معه حول الشمس في مدار واحد.

ويقع كويكب 1998 VF31 في نقطة لغرانج L5 للجاذبية وتفصله عن المريخ زاوية 60 درجة.

ورصد الفلكيون هذا الكويكب بواسطة تلسكوب VLT التابع للمختبر الأوروبي الجنوبي الواقع في تشيلي الذي تم تزويده بمقياس الأطياف X-SHOOTER. وسجل التلسكوب طيف الأشعة المنعكسة منه.

واتضح فيما بعد أن هذا الطيف يطابق طيف الأشعة التي تنعكس من الصخور القمرية. وتوصل الفلكيون إلى استنتاج مفاده بأن الكويكب المذكور كان في الماضي جزءا من القمر.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا