الهند.. أول إطلاق ناجح لصاروخ فضائي في هذا العام (فيديو)

نفذت الهند، اليوم السبت، أول عملية إطلاق فضائية ناجحة منذ بداية هذا العام، وفقا لبث حي أجرته الهيئة الهندية للبحوث الفضائية.

وفي بعثتها الـ 51، انطلق الصاروخ الهندي PSLV-49 الخاص بنقل الأقمار الصناعية من مطار مركز "ساتيش دهافان" الفضائي بجنوب الهند، وعلى متنه 10 أقمار صناعية، هي EOS-01 بصفته قمرا رئيسا وتسعة أقمار تجارية تابعة لدول أخرى (ليتوانيا، لوكسمبورغ، الولايات المتحدة).

وتتلخص مهمة قمر EOS-01 الهندي في مراقبة الكوكب الأرضي وسيتم استخدامه لأغراض القطاع الزراعي والغابات، وكذلك لمعالجة آثار الكوارث الطبيعية.

وكانت الهند أجلت سابقا، على خلفية جائحة كورونا، عددا من عمليات الإطلاق الفضائية المخطط لها هذا العام، بما فيها أول تحليق غير مأهول في إطار التحضيرات لإرسال مهمة مأهولة معروفة باسم "غاغانيان"، بالإضافة إلى تأجيل إرسال مهمة "تشاندرايان-3" الهندية إلى القمر حتى النصف الأول من السنة المقبلة.

وكان قمر GSAT 30 الخاص بالاتصال، والذي تم إطلاقه إلى المدار على متن صاروخ Arianspace من مطار كورو في غيانا الفرنسية، هو القمر الصناعي الهندي الوحيد الذي جرى إطلاقه خلال العام الجاري.

المصدر: نوفوستي