اكتشاف كوكب "الجحيم" حيث تمطر الصخور وتنتشر بحار الحمم البركانية!

وجد باحثون أن "كوكب الجحيم" الذي اكتُشف مؤخرا، لديه بعض أكثر الظروف "قسوة" في الكون، حيث تمطر الصخور وتوجد بحار الحمم البركانية البالغ عمقها 60 ميلا.

وعُثر على العالم، المسمى K2-141b، على بعد نحو 200 سنة ضوئية من الأرض، ولديه رياح تزيد سرعتها عن 3000 ميل في الساعة، ودرجات حرارة سطحية تزيد عن 5000 فهرنهايت.

وتوقع باحثون من جامعتي McGill ويورك، حالة الطقس على الكوكب الصخري، والذي اكتشفه تلسكوب كيبلر الفضائي لأول مرة في عام 2018.

ويعد الكوكب مغلقا تدريجيا، ما يعني أن جانبا ما يواجه دائما نجمه المضيف، مع ضوء النهار اللامتناهي الذي ينتج عنه درجات حرارة عالية بما يكفي لتبخير الصخور.

أما الجانب الآخر، بعيدا عن النجم، فيتجمد عند درجة -328 درجة فهرنهايت، وهو بارد بدرجة كافية لتجميد النيتروجين - والفرق الشاسع يخلق رياحا شديدة تبلغ 3000 ميل في الساعة.

Astronomers discover hellscape planet that rains rocks, has lava seas https://t.co/0B873UKT6Kpic.twitter.com/zWp2am9ogy — New York Post (@nypost) November 4, 2020

ويعد K2-141b "أرضا فائقة"، وهو فئة من الكواكب غير موجودة في النظام الشمسي. ويبلغ حجمه زهاء خمسة أضعاف حجم عالمنا، ولكنه يستغرق 0.3 يوما فقط للدوران حول نجمه.

وقال المعد الرئيسي جيانغ نغوين، طالب الدكتوراه، إن العالم الحار الناري به سطح ومحيط وجو مكون من الصخور - من الحمم المنصهرة إلى الحجارة المتساقطة.

وابتكر نغوين وزملاؤه سلسلة من عمليات المحاكاة الحاسوبية، للتنبؤ بما سيكون عليه الطقس في هذا المثال المتطرف لكوكب "يشبه الأرض".

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وأوضح الباحثون أنه كوكب خارج المجموعة الشمسية ينتمي إلى مجموعة فرعية من الكواكب الصخرية، التي تدور بالقرب من نجمها، مضيفين أن الظروف القاسية قد تغير السطح.

وقال المعد المشارك البروفيسور نيكولاس كوان، من جامعة McGill في مونتريال: "من المحتمل أن يعني اكتشافنا أن الغلاف الجوي يمتد قليلا إلى ما وراء شاطئ المحيط الصهاري، ما يسهل اكتشافه باستخدام التلسكوبات الفضائية".

وفي K2-141b، ينجرف البخار المعدني المتكون من الصخور المتبخرة إلى الجانب الليلي المتجمد بفعل الرياح الأسرع من الصوت، و"المطر" الصخري عائدا إلى محيط الصهارة.

وتتدفق التيارات الناتجة عائدة إلى جانب النهار الحار من كوكب خارج المجموعة الشمسية، حيث تتبخر الصخور مرة أخرى.

ومع ذلك، فإن الدورة على K2-141b ليست مستقرة مثل تلك الموجودة على الأرض، كما يقول العلماء.

ونتيجة لذلك، فإنهم يتوقعون أن التركيب المعدني سيتغير بمرور الوقت - ما يؤدي في النهاية إلى تغيير سطح وجو K2-141b.

ويقول العلماء إن الخطوة التالية ستكون اختبارا إذا كانت هذه التوقعات صحيحة.

ويمتلك الفريق الآن بيانات من تلسكوب سبيتزر الفضائي، والتي من المفترض أن تمنحهم لمحة أولية عن درجات حرارة النهار والليل من الكوكب الخارجي.

ومع إطلاق تلسكوب جيمس ويب الفضائي في عام 2021، سيكونون قادرين أيضا على التحقق مما إذا كان الغلاف الجوي يتصرف وفق توقعاتهم.

ونُشرت النتائج في مجلة الإخطارات الشهرية للجمعية الفلكية الملكية.

المصدر: ديلي ميل