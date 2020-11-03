رئيس مؤسسة "روس كوسموس" يتحدث عن مستقبل المحطة الفضائية الدولية

أشار مدير مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين إلى أن مستقبلا جادا ينتظر المحطة الفضائية الدولية.

وفي مقابلة أجراها بمناسبة الذكرى العشرين لإرسال أول رحلة مأهولة إلى المحطة قال روغوزين: "تعمل المحطة بشكل منتظم جدا اليوم، لقد زارها العديد من البعثات، واليوم تعمل على متنها البعثة الـ 64.. لابد من القول إن المحطة ما يزال بانتظارها مستقبل جاد".

وأضاف "تخطط روسيا لإرسال وحدة ناؤوكا المتعددة المهام لتصبح جزءا جديدا من المحطة عام 2021، كما تخطط لإرسال وحدة بريتشال أيضا.. تتكون المحطة الآن من عشرات الوحدات الملتحمة مع بعضها لتشكل جسما واحدا بحجم ملعب كرة قدم".

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وأشار روغوزين إلى "أن روس كوسموس واثقة من أن المحطة الفضائية الدولية ستساعد في الحفاظ على التعاون الفضائي الدولي المشترك بشكل عام، على الرغم من الوضع المعقد في السياسة العالمية".

وتجدر الإشارة إلى أن أول رحلة مأهولة إلى المحطة الفضائية الدولية كانت قد أطلقت في 31 أكتوبر عام 2000، ووصل الرواد إلى المحطة في 2 نوفمبر، على متن مركبة "سويوز تي إم-31" الروسية.

وتكون طاقم الرحلة حينها من 3 رواد هم: يوري غيدزينكو، وسيرغي كريكاليوف، ووليام شيفرد.

المصدر: تاس