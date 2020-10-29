كم يمكن أن يعيش الإنسان على القمر؟

أعلن أناتولي بيتروكوفيتش، رئيس معهد البحوث الفضائية، لا ينتظر بقاء الإنسان على القمر بصورة دائمة في المستقبل القريب، ولكن للبعثات المأهولة مهام عديدة هناك.

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وقال بيتروكوفيتش في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "استكشاف القمر، هي مسألة علمية وتكنولوجية وسياسية. إنها عنصر تقدم البشرية في الفضاء. ولكن في المستقبل المنظور لا يمكن توقع إقامة الإنسان بصورة دائمة على القمر".

ووفقا له، من وجهة النظر العلمية، ستكون للبعثات المأهولة، مهام علمية عديدة على القمر : دراسة المادة الأولية المتبقية على القمر منذ نشوء المنظومة الشمسية، بما فيها المواد العضوية الأولية، والبحث عن الكهوف في الحمم البركانية، لإنشاء ملاجئ للسكن مستقبلا، وكذلك لنشر الأجهزة اللازمة لمراقبة الكون.

وقال، "ليس صحيحا الاعتقاد بأنه باستثناء البحث عن الهيليوم-3 ، لا يوجد أي شيء آخر يستحق الاهتمام".

ويذكر، أنه في وقت سابق أعلن أن روسيا تخطط لإرسال بعثة مأهولة إلى القمر عام 2030 وبعدها تبدأ بإنشاء قاعدة صالحة للسكن.

المصدر: نوفوستي