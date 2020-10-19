ناسا: فرص وجود حياة على المريخ ترتفع

أعلن جيم بريدنشتاين، رئيس ناسا في مؤتمر لجمعية المريخ عبر الإنترنت، أن احتمال وجود حياة على كوكب المريخ في ازدياد مستمر.

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وتفيد EADaily، بأن بريدنشتاين أشار إلى أنه "كلما بحثنا أكثر،تزاد معلوماتنا عن العناصر التي نعتبرها ضرورية لوجود الحياة على المريخ أو كانت موجودة في الماضي".

وأكد رئيس ناسا، على أنه عثر سابقا على أدلة تؤكد وجود الماء السائل على الكوكب الأحمر. وأكثر من هذا يثق الباحثون بوجود جزيئات مواد عضوية هناك.

وقال "نحن نريد جمع عينات من سطح الكوكب، من أجل أن نفهم بصورة أفضل ماضي الكوكب، وخاصة فيما إذا وجدت على سطحه الحياة أم لا".

وأضاف، تنوي ناسا إرسال إنسان إلى المريخ وإن "أسرع طريقة هي استخدام القمر"، حيث يمكننا اختبار واستخدام تقنيات يمكن استخدامها بعد ذلك على الكوكب الأحمر. وقال، "تكمن ميزة القمر في إمكانية العودة منه إلى الأرض خلال ثلاثة أيام في حال حدث شيء ما سيء".

ويذكر أن ناسا، أعلنت في ربيع عام 2019، عن برنامج أرتميس الذي من المقرر تنفيذه على ثلاث مراحل: المرحلة الأولى- رحلة المركبة أوريون غير المأهولة عام 2021 والثانية، دوران المركبة المأهولة حول القمر عام 2023 وتتضمن المرحلة الثالثة هبوط رواد الفضاء على سطحه. ومن هناك إلى المريخ.

المصدر: نوفوستي