اكتشاف مؤشرات قد تدل على وجود حياة على كوكب الزهرة

أعلن العلماء العثور على جسيمات صغيرة من "حمض أميني جلايسين" على كوكب الزهرة، والتي قد تمثل دليلا على وجود الحياة على هذا الكوكب.

وجاء في مقال نشرته بوابة "arXiv"، أنه تم العثور على هذه الجسيمات الصغيرة بواسطة جهاز التلسكوب الراديوي، وكانت إشارة التقاط هذه الجسيمات أكثر وضوحا بالقرب من خط الاستواء، فيما لم يتم ملاحظتها بالقرب من القطبين.

ووفقا للخبراء فإن هذه الجسيمات قد تمثل دليلا على وجود أشكال حياة في الماضي في الغلاف الجوي لكوكب الزهرة.

المصدر: وكالات