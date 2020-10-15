هابل يرصد "سديم الشبح" في أعماق الكون

كشفت صورة من وكالة ناسا عن "شبح" بعيد يحوم في الكون. وتُظهر الصورة التي التقطها تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا سديما أرجوانيا خافتا يمتد عبر تريليونات الأميال.

ويشبه السديم، المعروف رسميا باسم IC 63، شكلا مغطى بعباءة ولكنه شفاف ومليء بالنجوم الساطعة. وعلى هذا النحو، تم تسميته "سديم الشبح" بسبب مظهره المخيف.

NASA, ESA, and STScI/Acknowledgment: H. Arab (University of Strasbourg)/

وقالت ناسا: "ألمع النجوم الموجودة في السديم في جميع أنحاء مجرتنا تصب فيضا من الإشعاع الذي يأكل السحب الهائلة من غاز الهيدروجين، المادة الخام لبناء نجوم جديدة".

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وأضافت: "هذا السديم الموجود في كوكبة ذات الكرسي له حواجز متدفقة من الغاز والغبار والتي أكسبته لقب سديم الشبح. وهذا السديم المعروف رسميا باسم IC 63، يقع على بعد 550 سنة ضوئية في كوكبة ذات الكرسي أو كاسيوبيا الملكة".

وأحد النجوم في السديم هو Gamma Cassiopeiae، وهو نجم متغير عملاق أزرق-أبيض يسطع 65000 مرة أكثر من شمسنا.

وقالت ناسا: "Gamma Cassiopeiae هو نجم متغير عملاق أزرق-أبيض محاط بقرص غازي. وهذا النجم أكبر بـ19 مرة من شمسنا وأكثر سطوعا بـ 65000 مرة منها. إنه يدور أيضا بسرعة لا تصدق تبلغ مليون ميل في الساعة (1.6 مليون كيلومتر في الساعة)، وأسرع بـ 200 مرة من نجمنا الأم (الشمس).

المصدر: إكسبرس