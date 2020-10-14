ناسا تقترح على روسيا المشاركة في مشروع "أرتميس" الأمريكي

أعرب رئيس ناسا، جيمس برايدنستاين، عن أمله بأن تنضم روسيا إلى ما يسمى بـ" اتفاقيات أرتميس" التي تصيغ المبادئ العامة لاستصلاح الفضاء.

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أعلن ذلك رئيس ناسا في مؤتمر صحفي عقده في مقر الوكالة للصحفيين الأجانب .

وقال: "رفضت روسيا توقيع الاتفاقيات، لكني آمل بأن تلتزم بالمبادئ التي تتضمنها، إذ أن تلك الاتفاقيات عبارة عن تطوير لما تتضمنه بنود معاهدة الفضاء الموقعة عام 1967".

وأضاف قائلا:" إن الولايات المتحدة تأمل بأن تقدم روسيا، بصفتها دولة شريكة لنا في مجال الفضاء، اقتراحاتها بشأن مستقبل مشروع المحطة القمرية المدارية. وإننا سنرحب من جانبنا بأية مساهمة روسية في هذا المشروع".

وأشار إلى أن الجانب الأمريكي يقيّم عاليا مساهمة روسيا في مشروع المحطة الفضائية الدولية.

يذكر أن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية ، دميتري روغوزين، قال في كلمة ألقاها في مؤتمر أونلاين الفضائي الـ71 إن روسيا لن تشارك على الأرجح في المشروع الأمريكي لإنشاء المحطة الفضائية القمرية. وأضاف أن بلاده ستركز على التعاون مع الصين في هذا المجال.

يذكر أن الولايات المتحدة وقعت الثلاثاء 13 أكتوبر اتفاقيات "أرتميس" الفضائية مع كل من أستراليا وبريطانيا وإيطاليا وكندا ولكسمبورغ والإمارات العربية واليابان.

وتقضي تلك الاتفاقيات بفرض حظر على اقتراب بعثات فضائية تابعة لبلدان أخرى من المنشآت التي تبنيها الولايات المتحدة على سطح القمر.

مصدر: تاس