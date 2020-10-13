روسيا والصين تنشئان قاعدة قمرية

أعلن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين أن روسيا والصين اتفقتا على إنشاء قاعدة قمرية علمية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها في مؤتمر الفضاء الدولي الـ71 الذي بدأ أعماله الاثنين 12 أكتوبر في نظام أونلاين (مؤتمر الفيديو) وقال:" أريد الإشارة إلى طبيعة خاصة لعلاقاتنا مع الصين ومع الإدارة الفضائية الصينية ورئيسها، جان كاتزانيم، على وجه الخصوص. ولدى هذا التعاون آفاق واسعة".

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يذكر أن روغوزين كان قد أفاد في يوليو الماضي بوجود اتفاق أولي على التعاون بين روسيا والصين في مجال استصلاح القمر وإنشاء قاعدة علمية على سطحه.

وقد وقعت مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية والإدارة الفضائية الصينية في نوفمير عام 2017 اتفاق برنامج التعاون الفضائي لأعوام 2018 – 2022 في 6 مجالات وهي دراسة القمر والفضاء البعيد، تطوير العلم الفضائي، تطوير التكنولوجيات الفضائية، استشعار الأرض عن بعد، ابتكار المواد الجديدة، إطلاق الأقمار الصناعية إلى مدار الأرض. وقد تم تشكيل فرق عمل خاصة بتطوير كل قسم للبرنامج المشترك.

هذا وقد أعلن روغوزين في المؤتمر أن روسيا تتراجع عن المشاركة في مشروع إنشاء المحطة القمرية الأمريكية

المصدر: تاس