ما هو قمر الحصاد الذي يطل علينا الليلة مودعا الصيف؟

يستعد عشاق الفلك حول العالم لاستقبال بدر شهر أكتوبر المسمى قمر الحصاد، والذي سيبلغ ذروته في وقت متأخر من الليلة (1 أكتوبر) عندما يجد نفسه على الجانب الآخر من الأرض في مواجهة الشمس.

وسيكون بدر شهر أكتوبر مضاء بالكامل في سماء الليل لمدة ثلاثة أيام تقريبا ومتمركزا في القمة.

إقرأ المزيد

وقال علماء الفلك في المرصد الملكي في غرينتش: "البدر يحدث عندما يظهر القمر كدائرة كاملة في السماء. ونحن نراه على شكل جرم سماوي كامل لأن أشعة الشمس تضيء جانب القمر المواجه للأرض بالكامل".

وأضافوا: "لا ينتج القمر ضوءا مرئيا من تلقاء نفسه، لذلك يمكننا فقط رؤية أجزاء القمر التي تضاء بأشياء أخرى"

ما المعنى وراء اسم قمر الحصاد؟

يحتل قمر الحصاد مكانا خاصا في التقويم القمري لأنه لا يحتوي على شهر ثابت يظهر فيه. فالقمر الوردي، على سبيل المثال، يصل دائما في أبريل ويصل القمر البارد دائما في ديسمبر.

وبدلا من ذلك، يوصف قمر الحصاد بأنه أقرب قمر مكتمل إلى الاعتدال الخريفي. ونتيجة لذلك، يمكن أن يظهر قمر الحصاد في سبتمبر أو أكتوبر.

وهذا العام، بلغ القمر المكتمل لشهر سبتمبر ذروته في 2 سبتمبر، قبل 20 يوما كاملة من الاعتدال في 22 سبتمبر.

إقرأ المزيد

ويظهر بدر شهر أكتوبر بعد تسعة أيام فقط من الاعتدال، وعلى هذا النحو، أطلق عليه اسم قمر الحصاد.

وفي العام المقبل، ستبلغ ذروة قمر الحصاد في ساعات الصباح الأولى من 21 سبتمبر.

وقال علماء الفلك في المرصد الملكي: "قمر الحصاد من أشهر أسماء القمر ويشير إلى أقرب قمر مكتمل للاعتدال الخريفي. وضوء قمر الحصاد يتيح للمزارعين العمل في وقت متأخر من الليل، ما يساعدهم على جلب المحاصيل من الحقول".

لكن بدر هذه الليلة يُعرف أحيانا باسم قمر الصياد. ويُعتقد أن هذا الاسم نشأ في تقاليد الأمريكيين الأصليين حيث كان هذا الوقت من العام مخصصا عادة لصيد الحيوانات التي يقع تسمينها خلال فصل الصيف.

وتشمل الأسماء الأخرى لهذا القمر "قمر العشب المحتضر" (Dying Grass Moon) وقمر الدم (Blood Moon).

المصدر: إكسبرس