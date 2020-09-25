ناسا تقترح رصد حضارات خارجية من سطح القمر

اقترح مدير وكالة ناسا الأمريكية، جيمس برايدنستاين، على أعضاء الكونغرس الأمريكي رصد حضارات خارجية من سطح القمر.

سيسمح استصلاح القمر وإنشاء مختبرات هناك باكتشاف كواكب تدور حول نجوم اخرى حيث يمكن اكتشاف حضارات خارجية أخرى.

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أعلن ذلك رئيس ناسا، جيمس برايدنستاين في كلمة ألقاها في اجتماع اللجنة المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي.

وقال:" يمكن أن ننصب على سطح القمر تلسكوبات وغيرها من الأجهزة البصرية لرصد كواكب تدور حول نجوم أخرى وتقييم احتمال وجود حياة فيها، والقيام بما لا نستطيع عمله عند رصدها من الأرض".

ومن ناحية أخرى فإن، برايدنستاين أعلن أنه لا يمكن أن يؤكد وجود حضارات خارجية أخرى أو يستبعد ذلك. وقال لا أفترض وجودها ولا أعلم عنها شيئا. إلا أن امكانية رصدها هي أمر عجيب. والقمر مكان مناسب جدا لهذا الغرض".

المصدر: تاس