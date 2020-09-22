صحيفة ألمانية تفيد بتدشين مركز يحمي الأقمار الصناعية من نفايات وهجمات مختلفة

قامت وزيرة الدفاع الألمانية، أناغريت كرامب – كارنباور بتدشين مركز جديد للعمليات الجوية والفضائية في تعاونية أوديم بأرض الرين الشمالي – فيستفاليا.

وهو مركز العمليات الجوية والفضائية الذي سيستخدم لحماية الأقمار الصناعية من النفايات الفضائية وكذلك من هجمات يمكن أن تتعرض لها. كما سيستخدم المركز لرصد الأجسام الفضائية التي يمكن أن تهدد السكان والمنشآت عند دخولها الغلاف الجوي الأرضي.

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وفي هذا السياق قالت مجلة Der Spiegel الألمانية إن الفضاء يلعب دورا متزايدا في مجال الأمن. لذلك فإن المركز الألماني الجديد أصبح جزءا لا يتجزأ من المركز العملياتي التابع لسلاح الجو الألماني.

وأوضحت أن ملاك المركز سيضم أولا 50 خبيرا ليزداد عددهم بحلول عام 2031 حتى 150 خبيرا سيرصدون أجساما فضائية خطيرة وما يسمى بـ النفايات الفضائية التي يمكن أن تشكل خطرا على عمل الاتصالات والأجهزة.

المصدر: أينو تي في