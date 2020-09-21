أعلن معهد دراسات الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن مقياس الطيف الروسي المثبت على المسبار الأوروبي TGO، لم يعثر على غاز الفوسفين في جو كوكب المريخ.

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ويقول ألكسندر تروخيموفسكي الباحث في قسم فيزياء الكواكب في المعهد، "الدقة الطيفية لهذا الجهاز عالية جدا، وبإمكانه رصد حتى تركيز ضئيل لغاز الفوسفين في جو الكوكب الأحمر. وتشير البيانات المتوفرة لدينا، إلى أن الفوسفين غير موجود في جو المريخ أو موجود بكمية ضئيلة جدا لا تزيد عن 2 جزيء في المليار. ولكن للأسف يبدو أنه غير موجود تماما في جو الكوكب الأحمر".

ويذكر أن مقياس الطيف الروسي Mid-IR، هو أحد ثلاثة مقاييس طيفية تعمل منذ عام 2018 على مسبار TGO الأوروبي، ومهمته البحث عن تركيز المكونات الصغيرة للغلاف الجوي لكوكب المريخ، وخاصة الميثان، الذي يعتبر العلامة البيولوجية الرئيسية.

ويمكن أن يشير وجود الميثان في الغلاف الجوي للكوكب على وجود الحياة ، ولكن اكتشف أن تركيزه لا يزيد عن 5 جسيمات في التريليون.

المصدر: نوفوستي