ناسا تحذر من 4 كويكبات قريبة مع مشاركة الوكالة الأوروبية فيديو يكشف مدى صعوبة رصدها!

حذرت وكالة ناسا من 4 كويكبات يزيد قطرها عن 20 مترا، على وشك الاقتراب من الأرض هذا الأسبوع، بينما شاركت وكالة الفضاء الأوروبية لقطات توضح مدى صعوبة اكتشاف هذه الصخور الفضائية.

ورُصد أول كويكبين قريبين من الأرض (NEOs) في الشهر الماضي فقط: 2020 PT4، الذي يبلغ قطره 34 مترا، وسيمر على مسافة 1.8 مليون كم. في حين أن 2020 RJ، بقطر 24 مترا، سيتخطى الأرض على مسافة 1.2 مليون كم.

وفي 12 سبتمبر 2020، سيحلق 2020 RM15 (بقطر 43 مترا)، بسرعة 35000 كم/الساعة.

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وأخيرا، سيقترب الكويكب 2017 US من كوكبنا في 13 سبتمبر، ويبلغ قطره 20 مترا، على مسافة 6.6 مليون كم.

وفي غضون ذلك، شاركت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) لقطات مرعبة إلى حد ما، لما يشهده مسؤولو الدفاع الكوكبي من معاناة.

وتقدر وكالة الفضاء الأوروبية أننا على دراية بـ 95% من جميع الأجسام، التي يزيد قطرها عن كيلومتر واحد في نظامنا الشمسي. ومع ذلك، فإن هذا الرقم ينخفض ​​بشكل حاد مع الأجسام الأصغر.

ولإظهار مدى صعوبة اكتشاف هذه الأجسام الصغيرة، وهي تندفع نحو كوكبنا، شاركت وكالة الفضاء الأوروبية فيديو لجسم يسمى 2020 OM3، قطره نحو 40 مترا، والذي مر قرب الأرض على مسافة 10 ملايين كم في يوليو الماضي.

© ESA

وفي الفيديو، يظهر 2020 OM3 على شكل بقعة ضوء خافتة، والتي قد تفسر التنبيهات المتكررة للكويكبات الداخلية المكتشفة مؤخرا، والمتجهة إلى الفناء الخلفي للأرض.

المصدر: RT