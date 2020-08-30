 "ناسا" تقدر حجم كويكب سيطير قرب الأرض في 1 سبتمبر

قالت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، إن الكويكب 2011 ES4 الذي يبلغ طوله من 22 إلى 49 مترا، سيمر في 1 سبتمبر، بالقرب من الأرض على مسافة تقل ثلاث مرات عن المسافة إلى القمر.

وأضافت الوكالة، في تغريدة على "تويتر"، أن هذا الاقتراب قد يحمل في طياته الخطر لكوكب الأرض.

وأشارت "ناسا"، إلى أن أدنى مسافة بين الكويكب والأرض، ستبلغ 120 ألف كيلومتر (يقع القمر على بعد 384 ألف كيلومتر من الأرض) وسيمر بسرعة 8.16 كيلومتر / ثانية.

Will #asteroid 2011 ES4 hit Earth? 🌎 No! 2011 ES4’s close approach is “close” on an astronomical scale but poses no danger of actually hitting Earth. #PlanetaryDefense experts expect it to safely pass by at least 45,000 miles (792,000 football fields) away on Tuesday Sept. 1. — NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) August 28, 2020

ونوهت الوكالة، بأن وقت مرور الكويكب سيكون في الساعة 19:12 بتوقيت موسكو.

وذكرت الوكالة أن "المسافة القريبة" من الكوكب، تعني في المقياس الفلكي، أن الكويكب نفسه لا يشكل خطرا لاصطدام حقيقي بالأرض. ويتوقع الخبراء أن يمر الكويكب بأمان.

المصدر: إزفيستيا