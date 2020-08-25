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إنهاء فترة عزل الوحدة الروسية في المحطة الفضائية الدولية

الفضاء

إنهاء فترة عزل الوحدة الروسية في المحطة الفضائية الدولية
Roscosmos
المحطة الفضائية الدولية
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أعلن مصدر في المكتب الاعلامي لمؤسسة "روس كوسموس" عن إنهاء فترة عزل الطاقم الروسي في المحطة الفضائية الدولية صباح اليوم الثلاثاء، على الرغم من استمرار عدم اكتشاف مكان تسرب الهواء.

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وكان المصدر قد صرح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء عن فتح البوابات بين الوحدة الروسية والأمريكية في محطة الفضاء الدولية (وهو ما يستغرق ساعة من الزمن) الساعة 11 صباحا بتوقيت موسكو، "بناء على نتائج اجتماع ممثلي مراكز التحكم في الدول الشريكة، على أن يستمر طاقم المحطة الفضائية في عمله وفق البرنامج المقرر".

وأشار المتحدث، إلى أنه قد تم الإعلان في وقت سابق عن نهاية مدة العزل يوم 24 أغسطس، إلا أن الموعد تأجل إلى اليوم. وتابع: "لقد أوضح المشاركون في الاجتماع مدى إحكام جميع وحدات ومعدات المحطة الفضائية التي أختبرها الطاقم. وبعد فتح البوابات سيستمر الطاقم في مراقبة مستوى الضغط في جو المحطة".

وتجدر الإشارة، إلى أن طاقم المحطة كان قد عزل في الوحدة الروسية بسبب تسرب الهواء، حيث يعتقد أن مكان هذا التسرب في الوحدة الأمريكية من المحطة. وقد أعلن أن طاقم المحطة اكتشف تسرب الهواء في السنة الماضية، ولكن لم تتخذ أي تدابير وإجراءات لعدم أهميته.

المصدر: نوفوستي

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