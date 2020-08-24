 
مباشر

رصد سقوط جسم فضائي مجهول في اليابان

الفضاء

رصد سقوط جسم فضائي مجهول في اليابان
Reuters
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ol5u

رصد العديد من الناس في طوكيو والمحافظات اليابانية الأخرى وكاميرات المراقبة تحليق جسم فضائي مجهول وسقوطه على الأرض.

إقرأ المزيد
اليابانيون يكتشفون أصل تنوع الحياة على كوكب الأرض
اليابانيون يكتشفون أصل تنوع الحياة على كوكب الأرض


وتفيد صحيفة "يوميوري" لوحظ سقوط الجسم الفضائي المجهول في الساعة 22.30 (الساعة 16.30 بتوقيت موسكو) من يوم 21 أغسطس 2020 . وقد التقط الكثيرون بكاميرات هواتفهم الذكية وكذلك كاميرات المراقبة في السيارات والمباني في العديد من مناطق طوكيو والمدن الأخرى في محافظات كاناغاوا المجاورة وحتى في محافظة ياماناشي البأبعد، تحليق هذا الجسم الفضائي المجهول في السماء على شكل كرة متوهجة من اليمين باتجاه اليسار ومن ثم سقوطه على الأرض. بحسب الصحيفة.

ولم يصدر عن العلماء أي تفسير لهذا الحادث، ولكنهم مقارنة بحادث سقوط نيزك يوم 2 يوليو الماضي، في محافظة تيبا ، يعتقدون بأن هذا الحادث قد يكون مرتبطا بسقوط نيزك أيضا.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا