روسيا تبني منصة لإطلاق الصاروخ متعدد الاستخدام العامل بالميثان

طرحت مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية مناقصة لتصميم صاروخ " آمور" متعدد الاستخدام العامل بالغاز الطبيعي المسال (غاز الميثان).

جاء ذلك الجمعة 21 أغسطس على موقع المشتريات الحكومية الروسية. وأشار الموقع إلى أنه ستنشأ في مطار "فوستوشني" الفضائي الروسي منصة لإطلاق الصاروخ متعدد الاستخدام العامل على الميثان. قد حدد الموقع موعد انتهاء العمل على وضع المشروع التصميمي الخاص بالصاروخ وهو 21 ديسمبر المقبل. ويخصص لهذا الغرض مبلغ قدره 407 ملايين روبل (نحو 6 ملايين دولار).

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ويتوقع أن يشارك مركز "بروغريس" للصواريخ الفضائية في مدينة سامارا في مناقصة تصميم الصاروخ الجديد،، مع العلم أن كلفة إطلاقه يجب ألا تزيد عن 22 مليون روبل.

فيما يتعلق بصاروخ "آمور" الفضائي يمكن أن يستخدم كصاروخ متعدد الاستخدام وصاروخ أحادي الاستخدام على حد سواء. وفي حال عودة المرحلة الأولى للصاروخ إلى الأرض يستطيع الصاروخ أن يحمل إلى مدار الأرض حمولة تقدر بـ9.5 ألف طن. أما في حال استخدام "آمور" كصاروخ أحادي الاستخدام فترتفع حمولته إلى 12 طنا.

يذكر أن وسائل الإعلام الروسية كانت قد أفادت في وقت سابق بأن المرحلة الأولى للصاروخ الروسي متعدد الاستخدام العامل بالغاز المسال ستعود إلى الأرض هابطة في مطار عادي وليس على منصة عائمة في المحيط الأطلسي، كما هو الحال مع صاروخ "فالكون" التابع لشركة إيلون موسك.

المصدر: تاس