رائد فضاء روسي يصور أجساما مجهولة في الفضاء الكوني

نشر رائد الفضاء الروسي إيفان فاغنر، العامل في المحطة الفضائية الدولية على "تويتر" مقطع فيديو أظهر 5 أجسام مجهولة طائرة في الفضاء الكوني.

وأوضح أنه لاحظ تلك الأجسام الغامضة حين صور الضياء فوق قارة القطب الشمالي ( شفق القطب الجنوبي).

Space guests, or how I filmed the new time-lapse.



The peak of aurora borealis when passing over the Antarctic in Australia’s longitude, meaning in between them. However, in the video, you will see something else, not only the aurora. pic.twitter.com/Hdiej7IbLU — Ivan Vagner (@ivan_mks63) August 19, 2020

وقال:" في الثواني الـ9 – 12 ظهرت 5 أجسام تحلق في مسار متواز للمحطة الفضائية تفصلها عن بعضها مسافة واحدة".

وتساءل رائد الفضاء عن ماهية تلك الأجسام؟ هل هي شهب أو أقمار صناعية أو شيء آخر.

وقد أبلغ فاغنر، إدارة مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، شركة " تسني ماش" الروسية ومعهد الدراسات الفضائية لدى أكاديمية العلوم الروسية بتلك المعلومات.

المصدر: تاس